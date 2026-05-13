A mostra celebra o Dia do Artista - Foto: Divulgação

A mostra celebra o Dia do ArtistaFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 09:59

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre na próxima quinta-feira, dia 14, no Museu de Arte Moderna, a exposição “Trajetórias Premiadas: Acervo do MAM Resende”, com obras premiadas no Salão das Artes Agulhas Negras e no Salão da Primavera. Vale destacar que a exposição está inserida na 24ª Semana Nacional de Museus, desenvolvida pelo IBRAM — Instituto Brasileiro de Museus.

Segundo a diretora do MAM, Carmem Aguiar, a exposição celebra o Dia do Artista Plástico, comemorado em 8 de maio, reunindo obras premiadas em seus salões e que passaram a fazer parte do acervo da instituição. "A mostra apresenta um recorte expressivo da produção artística contemporânea, vinculada ao Salão das Artes Agulhas Negras e ao Salão da Primavera, evidenciando o papel do museu como agente ativo na valorização, incentivo e legitimação da criação artística", explicou Carmem.

As obras que exploram uma ampla diversidade técnica, como aquarela, acrílica, gravura, fotografia, cerâmica, escultura em mármore, madeira e metal, além de técnicas mistas, assemblages, arte digital e processos alternativos. Desta forma, a exposição revela a pluralidade de linguagens que atravessam a produção artística recente.

Para o secretário de Cultura, Professor Wilson, celebrar o Dia do Artista Plástico, neste contexto, é reafirmar a importância do fazer artístico como forma de expressão, reflexão e transformação. "Como agente público, aplaudo a iniciativa do Museu de Arte Moderna de Resende em celebrar o trabalho de inúmeros artistas plásticos cujas obras engrandecem o acervo e a história do nosso museu", finalizou.

O Museu de Arte Moderna de Resende funciona na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico de Resende. A mostra ficará aberta ao público até 11 de julho, de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.