Programação especial inclui música ao vivo, food trucks, brinquedos e horário estendido - Foto: Rafael Oliveira

Programação especial inclui música ao vivo, food trucks, brinquedos e horário estendidoFoto: Rafael Oliveira

Publicado 07/05/2026 14:53

Resende - Moradores, lojistas e comerciantes de Resende terão um dia especial para garantir o sucesso do Dia das Mães em 2026. Neste sábado, dia 9 de maio, das 10h às 15h, o Calçadão do Campos Elíseos recebe o Mega Sábado de Compras em uma edição que antecipa as comemorações pelo Dia das Mães na cidade. O evento, realizado pela CDL Itatiaia Resende com apoio da Prefeitura, reúne uma programação diversa para ampliar oportunidades de negócio e garantir o entretenimento da população.

A ação busca proporcionar um ambiente propício para atrair famílias e movimentar o comércio local, com apresentação da banda Versão Brasileira, food trucks, feira de artesanato, brinquedos infantis e distribuição gratuita de guloseimas para crianças. De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 40 estabelecimentos no entorno do Calçadão do Campos Elíseos participarão da iniciativa.

"O Mega Sábado de Compras já se consolidou como um evento tradicional em Resende. Nesta edição especial do Dia das Mães, a ideia é oferecer momentos de confraternização em família, ao mesmo tempo em que impulsionamos o comércio da nossa cidade", destaca o secretário, Fernando Rodrigues.

Durante o Sábado de Compras, o tráfego de veículos em um trecho da Rua Alfredo Whately, em frente ao Rei dos Salgadinhos, ficará temporariamente interditado. Ainda segundo a secretaria responsável pela ação, os motoristas não poderão acessar a Rua Nilo Peçanha pela Rua Coronel Brasiel, no Campos Elíseos.

Resende institui Sábado de Compras no Calendário Oficial

Em dezembro de 2025, o prefeito de Resende, Tande Vieira, sancionou a Lei nº 4.642 que estabelece o Sábado de Compras no Calendário Oficial do Município em datas especiais. A medida busca estimular o desenvolvimento econômico da cidade, a partir de edições periódicas do evento que amplia oportunidades de negócios para lojistas e favorece clientes.

De acordo com o planejamento para o cumprimento da nova legislação, as próximas edições do ‘Sábado de Compras’, em 2026, anteciparão datas como o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal.

Ouvidoria itinerante e feira de adoção complementam a ação

No decorrer da manhã deste sábado, dia 9, serão realizadas ainda novas edições da Ouvidoria Itinerante da Saúde e da Feira de Adoção do Hospital Veterinário. As ações, promovidas pela Prefeitura de Resende, acontecem a partir das 9h, também no Calçadão do Campos Elíseos.