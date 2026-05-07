Programação especial inclui música ao vivo, food trucks, brinquedos e horário estendidoFoto: Rafael Oliveira
Sábado de Compras movimenta comércio de Resende na véspera do Dia das Mães
Programação especial inclui música ao vivo, food trucks, brinquedos e horário estendido em mais de 40 estabelecimentos no Calçadão do Campos Elíseos
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Resende super médias estadual e nacional em indicador de alfabetização
Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidade
Prefeitura de Resende promove feira de adoção de cães e gatos no Campos Elíseos
Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital Veterinário
Resende é novamente selecionada para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa
Evento inclusivo voltado à prática de esportes paralímpicos será realizado no dia 19 de setembro na AEDB
Audiência pública debate valorização da cultura Puri em Resende nesta quarta-feira, dia 06
Encontro vai abordar projeto de lei que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no município
Prefeitura de Resende inicia campanha 'Maio Amarelo' nesta segunda-feira, dia 04
Programação ao longo de todo o mês terá foco na conscientização de motociclistas e ações educativas em escolas e vias da cidade
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