Município conquistou a primeira colocação entre as 92 cidades fluminenses no Índice de Progresso Social - Foto: Rafael Oliveira

Município conquistou a primeira colocação entre as 92 cidades fluminenses no Índice de Progresso SocialFoto: Rafael Oliveira

Publicado 21/05/2026 14:19

Resende - Pelo segundo ano consecutivo, Resende se destaca como o melhor índice de qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. O município ficou em primeiro lugar na pontuação geral, entre as 92 cidades fluminenses, alcançando 67,54 pontos. A classificação foi definida pelo Índice de Progresso Social (IPS), que avalia o bem-estar social e ambiental das regiões, considerando aspectos como saúde, educação e qualidade de vida.

O ranking é elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Para definir a pontuação de todas as 5.570 cidades do país, o IPS considera 57 indicadores, divididos em três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Dentro desses componentes, os indicadores elencam competências como nutrição, cuidados médicos básicos, acesso a água e saneamento, abandono nos ensinos fundamental e médio, distorção idade-série e evasão no ensino médio, índice de atendimento à demanda de Justiça, resposta a processos previdenciários e acesso a programas de direitos humanos, entre outros fatores.

Os indicadores buscam responder se as necessidades essenciais estão sendo atendidas, se o município garante condições adequadas para o bem-estar da população e se existem oportunidades para que todos alcancem seu máximo potencial. Esses critérios, elaborados a partir de fontes oficiais e institutos de pesquisa, também servem como referência para políticas públicas e investimentos sociais, considerando sua relevância e aplicação no contexto municipal.

O prefeito Tande Vieira destacou que as melhorias e os investimentos realizados no município são planejados para tornar Resende uma cidade cada vez mais acolhedora, desenvolvida e com mais qualidade de vida para a população. "Receber esse reconhecimento pelo segundo ano consecutivo mostra que Resende está no caminho certo. Esse resultado é fruto de muito planejamento, investimentos responsáveis e do compromisso em construir uma cidade cada vez melhor para as pessoas. Seguiremos trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer os serviços públicos e garantir mais qualidade de vida para a nossa população", finalizou.