As inscrições seguem abertas até o dia 24 de outubro - Foto: Rafael Oliveira

As inscrições seguem abertas até o dia 24 de outubroFoto: Rafael Oliveira

Publicado 15/05/2026 10:20

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Controladoria Geral do Município e da Escola do Legislativo, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ), está com inscrições abertas para mais um curso de capacitação voltado aos servidores municipais e profissionais da área pública.

Desta vez, o tema será “Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 – ECG Presente”. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de outubro e as aulas acontecerão entre os dias 23 e 27 de novembro, das 9h às 17h, na Câmara Municipal de Resende.

O curso tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os contratos administrativos, especialmente no contexto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, além de abordar o período de transição entre a legislação anterior e as novas regras previstas pela Lei nº 14.133/2021.

A capacitação faz parte da série de cursos promovidos ao longo do ano pelo TCE-RJ em parceria com o município, para fortalecer a qualificação técnica dos servidores públicos e ampliar o conhecimento sobre temas estratégicos da administração pública.

Além deste curso, seguem abertas até o dia 29 de junho as inscrições para a capacitação “Gestão em Regime Próprio de Previdência Social – ECG Presente”. As aulas serão realizadas entre os dias 20 e 23 de julho, das 10h às 16h, também na Câmara Municipal.

As inscrições para ambos os cursos podem ser feitas pelo link: https://www.tcerj.tc.br/portalecg/pagina/publico_alvo_municipal?publico=3. Os cursos são gratuitos, oferecem material didático e serão ministrados por profissionais especializados nas respectivas áreas.

A controladora geral do município, Marilene Vieira, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da gestão pública. "A qualificação contínua dos servidores é fundamental para garantir mais eficiência, segurança técnica e transparência nos processos administrativos. Essa parceria com o Tribunal de Contas contribui diretamente para o aprimoramento da gestão pública em Resende", afirmou.