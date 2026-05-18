Semana Municipal da Luta Antimanicomial acontece de 18 a 22 de maio em diferentes pontos do municípioFoto: Raimundo Brasil

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Resende - Em celebração aos 25 anos da Reforma Psiquiátrica, movimento que revolucionou o tratamento e assistência à saúde mental no país, a Prefeitura de Resende promove, de 18 a 22 de maio, a Semana Municipal da Luta Antimanicomial. A iniciativa surge com o objetivo de ampliar o diálogo e a conscientização social em defesa da saúde mental, por meio de atividades culturais e educativas pulverizadas no município. A programação é gratuita.
De acordo com a superintendente municipal de Saúde Mental, Alana Machado, o tema ‘25 anos de Reforma Psiquiátrica: passado, presente e futuro’ inspira todas as ações desta semana. Em especial, a exposição fotográfica ‘Histórias que os olhos não veem’ que acompanha as atividades de forma itinerante durante a semana. O acervo é construído a partir de registros de pacientes do CAPS Casa Aberta, como um convite sensível para um novo olhar à saúde mental.
Com início na próxima segunda-feira, dia 18, a programação conta com caminhada, palestras, Fórum Municipal, sarau cultural, sessão de cinema, torneio de futebol e oficinas de integração e bem-estar, além de uma reunião ampliada para o debate e a construção de políticas públicas voltadas à saúde mental na cidade.
"A Semana Municipal da Luta Antimanicomial reforça o compromisso de Resende com uma política de saúde mental mais humana, acolhedora e inclusiva. A celebração dos 25 anos da Reforma Psiquiátrica é fundamental para reconhecer as conquistas na garantia de direitos, no cuidado em liberdade e no combate ao preconceito", destaca a superintendente municipal de Saúde Mental, Alana Machado.
Semana Municipal da Luta Antimanicomial
18/05 (segunda-feira)
Ação itinerante no Calçadão do Campos Elíseos, 9h
Palestra no Hospital de Emergência, 14h
19/05 (terça-feira)
Fórum da Saúde Mental no auditório da AEDB, 9h às 12h
20/05 (quarta-feira)
Sarau cultural no Espaço Ecoartes, no Parque das Águas, 9h
Sessão de Cinema na Santa Casa, 14h
(Exibição do filme Nise - O Coração da Loucura)
21/05 (quinta-feira)
Torneio de Futebol no Parque Tobogã, 9h
Arteterapia na Oficina de Geração de Renda, 14h
(Rua Ezequiel Freire, nº 31, Centro)
22/05 (sexta-feira)
Reunião ampliada de Saúde Mental, 8h às 17h
(Rua Virgulino José de Oliveira, nº 32, Vila Santa Isabel)