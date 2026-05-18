Semana Municipal da Luta Antimanicomial acontece de 18 a 22 de maio em diferentes pontos do município - Foto: Raimundo Brasil

Semana Municipal da Luta Antimanicomial acontece de 18 a 22 de maio em diferentes pontos do municípioFoto: Raimundo Brasil

Publicado 18/05/2026 16:16

Resende - Em celebração aos 25 anos da Reforma Psiquiátrica, movimento que revolucionou o tratamento e assistência à saúde mental no país, a Prefeitura de Resende promove, de 18 a 22 de maio, a Semana Municipal da Luta Antimanicomial. A iniciativa surge com o objetivo de ampliar o diálogo e a conscientização social em defesa da saúde mental, por meio de atividades culturais e educativas pulverizadas no município. A programação é gratuita.

De acordo com a superintendente municipal de Saúde Mental, Alana Machado, o tema ‘25 anos de Reforma Psiquiátrica: passado, presente e futuro’ inspira todas as ações desta semana. Em especial, a exposição fotográfica ‘Histórias que os olhos não veem’ que acompanha as atividades de forma itinerante durante a semana. O acervo é construído a partir de registros de pacientes do CAPS Casa Aberta, como um convite sensível para um novo olhar à saúde mental.

Com início na próxima segunda-feira, dia 18, a programação conta com caminhada, palestras, Fórum Municipal, sarau cultural, sessão de cinema, torneio de futebol e oficinas de integração e bem-estar, além de uma reunião ampliada para o debate e a construção de políticas públicas voltadas à saúde mental na cidade.

"A Semana Municipal da Luta Antimanicomial reforça o compromisso de Resende com uma política de saúde mental mais humana, acolhedora e inclusiva. A celebração dos 25 anos da Reforma Psiquiátrica é fundamental para reconhecer as conquistas na garantia de direitos, no cuidado em liberdade e no combate ao preconceito", destaca a superintendente municipal de Saúde Mental, Alana Machado.

Semana Municipal da Luta Antimanicomial

18/05 (segunda-feira)

Ação itinerante no Calçadão do Campos Elíseos, 9h

Palestra no Hospital de Emergência, 14h

19/05 (terça-feira)

Fórum da Saúde Mental no auditório da AEDB, 9h às 12h

20/05 (quarta-feira)

Sarau cultural no Espaço Ecoartes, no Parque das Águas, 9h

Sessão de Cinema na Santa Casa, 14h

(Exibição do filme Nise - O Coração da Loucura)

21/05 (quinta-feira)

Torneio de Futebol no Parque Tobogã, 9h

Arteterapia na Oficina de Geração de Renda, 14h

(Rua Ezequiel Freire, nº 31, Centro)

22/05 (sexta-feira)

Reunião ampliada de Saúde Mental, 8h às 17h

(Rua Virgulino José de Oliveira, nº 32, Vila Santa Isabel)