Mais de 120 atendimentos serão realizados em ação que amplia o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular - Foto: Raimundo Brasil

Mais de 120 atendimentos serão realizados em ação que amplia o acesso da população aos cuidados com a saúde ocularFoto: Raimundo Brasil

Publicado 20/05/2026 17:10

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Superintendência de Regulação, realizará uma ação especial voltada à saúde ocular dos moradores de Engenheiro Passos. Nos dias 29 e 30 de maio, serão realizadas mais de 120 consultas oftalmológicas, ampliando o acesso da população a atendimentos especializados.

Para realizar o agendamento, os interessados devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de Engenheiro Passos ou o Centro de Especialidades Clínicas (CEC). Os agendamentos estarão disponíveis na sexta-feira (29), das 8h às 17h, e no sábado (30), das 8h às 13h.

A USF de Engenheiro Passos está localizada na Avenida das Camélias, s/nº, bairro Bela Vista. Já o Centro de Especialidades Clínicas (CEC) fica na Avenida Boa Vista, s/nº, no Centro.

O secretário de Saúde de Resende, Adriano Palma Veras, destacou que a agenda foi pensada para agilizar o atendimento dos moradores do distrito. "Os moradores já podem procurar as unidades para realizar o agendamento. Nosso objetivo é facilitar o atendimento da população e aproximar os serviços de saúde de quem precisa. O cuidado com a visão é essencial para a qualidade de vida e iniciativas como essa permitem ampliar o acesso aos atendimentos especializados", afirmou.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones: (24) 99814-2061 e (24) 3357-2400.