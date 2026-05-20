Mais de 120 atendimentos serão realizados em ação que amplia o acesso da população aos cuidados com a saúde ocularFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende promove mutirão de consultas oftalmológicas em Engenheiro Passos
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Prefeitura realiza atividades em alusão à luta antimanicomial em Resende
Semana Municipal da Luta Antimanicomial acontece de 18 a 22 de maio em diferentes pontos do município
Prefeitura de Resende abre inscrições para novo curso do TCE-RJ sobre contratos administrativos
Capacitação gratuita acontece em novembro, na Câmara Municipal, com foco na nova Lei de Licitações
Nova exposição no Museu de Arte Moderna de Resende reúne obras premiadas nos salões municipais
Mostra, que também celebra o Dia do Artista, pode ser conferida a partir do dia 14 de maio
Sábado de Compras movimenta comércio de Resende na véspera do Dia das Mães
Programação especial inclui música ao vivo, food trucks, brinquedos e horário estendido em mais de 40 estabelecimentos no Calçadão do Campos Elíseos
Resende super médias estadual e nacional em indicador de alfabetização
Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidade
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