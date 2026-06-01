Estudantes das escolas Oswaldo da Rocha Camões e Noel de Carvalho conquistaram medalhas na maior olimpíada científica do país - Foto: Divulgação

Estudantes das escolas Oswaldo da Rocha Camões e Noel de Carvalho conquistaram medalhas na maior olimpíada científica do paísFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 15:03

Resende - A educação de Resende mais uma vez se destaca a nível nacional. Dois alunos da rede municipal de ensino foram premiados na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior olimpíada científica do país. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira, dia 28 de maio, no Teatro do Colégio Pedro II, na Tijuca, no Rio de Janeiro.

A estudante Maria Eduarda Malaquias, atualmente no 8º ano da Escola Municipal Oswaldo da Rocha Camões, no bairro Alambari, conquistou medalha de bronze nacional e medalha de prata estadual pelo desempenho na competição.

Outro destaque foi o aluno Daniel Fernandes Nunan Sá Freire, do 8º ano da Escola Municipal Noel de Carvalho, no bairro Nova Liberdade, que também recebeu medalha de bronze nacional e medalha de prata estadual.

Criada em 2005, a OBMEP tem como objetivo estimular o estudo da matemática e identificar talentos em escolas públicas de todo o Brasil. Além do reconhecimento pelas medalhas, os estudantes premiados passam a ter acesso a oportunidades acadêmicas, programas de iniciação científica e bolsas de estudo oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, destacou a importância da conquista para a educação do município. "É um orgulho ver nossos alunos se destacando em uma competição tão importante e reconhecida em todo o país. Essas conquistas mostram o talento dos nossos estudantes e o comprometimento dos profissionais da educação com um ensino de qualidade, que incentiva o conhecimento, a dedicação e o desenvolvimento dos alunos", afirmou.