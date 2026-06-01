Estudantes das escolas Oswaldo da Rocha Camões e Noel de Carvalho conquistaram medalhas na maior olimpíada científica do paísFoto: Divulgação
Alunos da Rede Municipal de Resende são premiados na 20ª Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
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Visconde de Mauá celebra estação mais charmosa da serra e realiza 31ª Festa do Pinhão a partir desta sexta-feira, dia 22
Evento tradicional terá entrada gratuita, programação musical, atrações culturais e atividades para toda a família
Resende mantém liderança e tem melhor índice de qualidade de vida do estado pelo segundo ano consecutivo
Município conquistou a primeira colocação entre as 92 cidades fluminenses no Índice de Progresso Social, que avalia indicadores relacionados à saúde, educação, bem-estar e oportunidades
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