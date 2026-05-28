Projeto desenvolvido na Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues vai compor o novo material de referência para o ensino integral no Brasil - Foto: Carina Rocha

Projeto desenvolvido na Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues vai compor o novo material de referência para o ensino integral no BrasilFoto: Carina Rocha

Publicado 28/05/2026 10:07

Resende - Resende se consagrou como referência nacional no âmbito da educação pública ao ser escolhida, pela segunda vez consecutiva, para integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral. Promovida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a iniciativa identifica e destaca ações relevantes desenvolvidas na rede pública de ensino de todo o país dentro do Programa Escola em Tempo Integral. O resultado oficial do edital foi divulgado nesta segunda-feira, dia 25 de maio.

Desta vez, o município fluminense se destaca na seleção com o projeto ‘Educação Integral em Tempo Integral: onde os saberes se encontram e transformam a prática’, executado na Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues, no bairro São Caetano. A experiência compõe o Eixo 2: Currículo Integrado do Edital nº 01/2026, que engloba práticas interdisciplinares voltadas à valorização da diversidade étnico-racial, ambiental e cultural no processo de aprendizagem.

A proposta apresentada integra as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes e Ciências Humanas, utilizando obras clássicas da literatura nacional na rotina dos alunos. Nos últimos anos, foram trabalhados temas ligados a títulos, como ‘O Auto da Compadecida’, de Ariano Suassuna, e ‘A Cruz da Estrada’, de Castro Alves. No processo pedagógico, os estudantes são estimulados a desenvolver apresentações artísticas e culturais abertas à comunidade escolar.

"Atividades como essa destacam o protagonismo dos nossos estudantes, que são incentivados a descobrir e experimentar coisas novas no processo de aprendizado. Poder proporcionar isso aos alunos dentro das nossas escolas, através do ensino integral, é um privilégio e um orgulho muito grande para toda a rede municipal", afirma a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Histórico de sucesso

Em 2025, ano de lançamento do edital, Resende estreou no Mapa de Experiências Inspiradoras com a proposta de “Gestão Integrada como alicerce da Educação em Tempo Integral”. Na ocasião, o município foi destaque pelos investimentos realizados pela Prefeitura para elevar a qualidade do ensino, como a revitalização de mais de 90% das unidades escolares, a ampliação de vagas e a introdução de novas tecnologias em sala de aula.

Desde então, a Secretaria Municipal de Educação continua expandindo os esforços voltados ao ensino integral, adotando projetos interdisciplinares, atividades culturais, formação continuada para os professores e estratégias para a recomposição da aprendizagem dos estudantes.

"Participar de mais uma seleção do MEC e receber esse reconhecimento pelo segundo ano consecutivo mostra que a gente está no caminho certo ao investir em uma educação pública inovadora e conectada com o futuro dos nossos estudantes. Aproveito para parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, em especial os profissionais da Escola Geraldo da Cunha, por mais essa conquista para a nossa cidade", destaca o prefeito Tande Vieira.

Sobre o Experiências Inspiradoras

Criado em 2025, o edital do MEC visa identificar, valorizar e disseminar práticas educacionais inovadoras desenvolvidas por secretarias estaduais e municipais no âmbito do programa Escola em Tempo Integral em todo o Brasil.

As propostas selecionadas passam a compor as chamadas Ações de Difusão, divididas entre as categorias Caderno de Narrativas, Mapa de Experiências e Rede de Trocas. O lançamento do material atualizado acontecerá em novembro de 2026, com data a ser definida.

Escola em Tempo Integral

Iniciativa do Governo Federal, o programa Escola em Tempo Integral propõe a permanência escolar mínima de sete horas diárias. Além das disciplinas regulares, os estudantes participam de atividades voltadas à recomposição de aprendizagem e oficinas ligadas à robótica, esportes, cultura, sustentabilidade, idiomas, informática e empreendedorismo, em conformidade com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Em Resende, 22 escolas e 26 creches da rede pública municipal oferecem o modelo de ensino, impactando a vida de quase cinco mil alunos com uma jornada estendida de aprendizagem.