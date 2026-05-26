Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultosFoto: Divulgação
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Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultos
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