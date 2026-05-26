Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultosFoto: Divulgação

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Resende - O município de Resende recebe, nesta semana, dias 28 e 29 de maio, a Caravana Firjan SESI Cine na Estrada, iniciativa da Firjan SESI, em parceria com a Prefeitura de Resende, que promove o acesso gratuito ao cinema nacional. As sessões acontecerão no Clube Mauá, localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, s/nº, em Visconde de Mauá.
Voltada ao público em idade escolar e à população em geral, a programação contará com sessões infantis, infantojuvenis, exibição de curtas-metragens e bate-papo com produções locais, reunindo filmes brasileiros para diferentes faixas etárias. Entre os destaques está o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025 e premiado nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura.
Para Antenor José de Oliveira Neto, gerente de Cultura e Arte da Firjan SESI, o projeto amplia o acesso da população à cultura e reforça a valorização da indústria criativa brasileira.
– A Caravana Firjan SESI Cine na Estrada promove encontros entre o público e o audiovisual nacional, levando entretenimento, reflexão e experiências culturais gratuitas para diferentes territórios. O sucesso alcançado no Sul Fluminense no ano passado reforça a importância de iniciativas como essa para aproximar a comunidade da produção cultural brasileira – destaca.
O projeto contempla exibições gratuitas de curtas e longas-metragens nacionais em espaços públicos, incentivando o acesso democrático à cultura, a valorização de novos realizadores e a formação de plateia. "O acesso à cultura transforma realidades, amplia horizontes e fortalece o vínculo das pessoas com a arte e o conhecimento. Receber em Resende a Caravana Cine na Estrada é uma grande oportunidade de levar entretenimento, aprendizado e experiências culturais gratuitas para crianças, jovens e famílias. Ficamos muito felizes em firmar parcerias que aproximam a população de iniciativas como essa e reforçam nosso compromisso em democratizar o acesso à cultura em todas as regiões do município", reforçou o prefeito Tande Vieira.
Programação
Quinta-feira (28)
8h30 às 10h30 | Sessão Infantojuvenil
• Contos Mirabolantes – O olho do Mapinguari
• Notícias da Lua
• Sobre amizade e bicicletas
• As aventuras de Minuano Kid
14h às 16h | Sessão Curtas Só Para Baixinhos
• Meu nome é Maalum
• Vellozia
• O Jardim Mágico
• A História de Ayana
• O menino que engoliu o choro
• Sonhos Voadores
18h às 19h | Sessão Curta Criativo
• Procedimento Padrão
• A Cor do Silêncio
• Engarrafada
19h às 20h30 | Sessão Cine Especial
• Nada Será Como Antes
Sexta-feira – 29 de maio
8h30 às 10h30 | Sessão Infantojuvenil
• Contos Mirabolantes – O olho do Mapinguari
• Notícias da Lua
• Sobre amizade e bicicletas
• As aventuras de Minuano Kid
14h às 16h | Sessão Curtas Só Para Baixinhos
• Meu nome é Maalum
• Vellozia
• O Jardim Mágico
• A História de Ayana
• O menino que engoliu o choro
• Sonhos Voadores
17h30 às 19h30 | Sessão Curtas Locais e Bate-Papo
• Arte da Resistência – A Capoeira que Transforma Vidas
• Ritmos da Vida
• Eu queria ser bailarina
• Timeline
• Catavento
19h30 às 21h30 | Sessão Cine Especial
• O Agente Secreto