Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultos - Foto: Divulgação

Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultosFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:30

Resende - O município de Resende recebe, nesta semana, dias 28 e 29 de maio, a Caravana Firjan SESI Cine na Estrada, iniciativa da Firjan SESI, em parceria com a Prefeitura de Resende, que promove o acesso gratuito ao cinema nacional. As sessões acontecerão no Clube Mauá, localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, s/nº, em Visconde de Mauá.

Voltada ao público em idade escolar e à população em geral, a programação contará com sessões infantis, infantojuvenis, exibição de curtas-metragens e bate-papo com produções locais, reunindo filmes brasileiros para diferentes faixas etárias. Entre os destaques está o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025 e premiado nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Para Antenor José de Oliveira Neto, gerente de Cultura e Arte da Firjan SESI, o projeto amplia o acesso da população à cultura e reforça a valorização da indústria criativa brasileira.

– A Caravana Firjan SESI Cine na Estrada promove encontros entre o público e o audiovisual nacional, levando entretenimento, reflexão e experiências culturais gratuitas para diferentes territórios. O sucesso alcançado no Sul Fluminense no ano passado reforça a importância de iniciativas como essa para aproximar a comunidade da produção cultural brasileira – destaca.

O projeto contempla exibições gratuitas de curtas e longas-metragens nacionais em espaços públicos, incentivando o acesso democrático à cultura, a valorização de novos realizadores e a formação de plateia. "O acesso à cultura transforma realidades, amplia horizontes e fortalece o vínculo das pessoas com a arte e o conhecimento. Receber em Resende a Caravana Cine na Estrada é uma grande oportunidade de levar entretenimento, aprendizado e experiências culturais gratuitas para crianças, jovens e famílias. Ficamos muito felizes em firmar parcerias que aproximam a população de iniciativas como essa e reforçam nosso compromisso em democratizar o acesso à cultura em todas as regiões do município", reforçou o prefeito Tande Vieira.

Programação

Quinta-feira (28)

8h30 às 10h30 | Sessão Infantojuvenil

• Contos Mirabolantes – O olho do Mapinguari

• Notícias da Lua

• Sobre amizade e bicicletas

• As aventuras de Minuano Kid

14h às 16h | Sessão Curtas Só Para Baixinhos

• Meu nome é Maalum

• Vellozia

• O Jardim Mágico

• A História de Ayana

• O menino que engoliu o choro

• Sonhos Voadores

18h às 19h | Sessão Curta Criativo

• Procedimento Padrão

• A Cor do Silêncio

• Engarrafada

19h às 20h30 | Sessão Cine Especial

• Nada Será Como Antes

Sexta-feira – 29 de maio

8h30 às 10h30 | Sessão Infantojuvenil

• Contos Mirabolantes – O olho do Mapinguari

• Notícias da Lua

• Sobre amizade e bicicletas

• As aventuras de Minuano Kid

14h às 16h | Sessão Curtas Só Para Baixinhos

• Meu nome é Maalum

• Vellozia

• O Jardim Mágico

• A História de Ayana

• O menino que engoliu o choro

• Sonhos Voadores

17h30 às 19h30 | Sessão Curtas Locais e Bate-Papo

• Arte da Resistência – A Capoeira que Transforma Vidas

• Ritmos da Vida

• Eu queria ser bailarina

• Timeline

• Catavento

19h30 às 21h30 | Sessão Cine Especial

• O Agente Secreto