Resende se torna referência estadual ao concluir de forma totalmente digital o processo de adequação ambiental para instalação de antenas de telecomunicações - Foto: Divulgação

Resende se torna referência estadual ao concluir de forma totalmente digital o processo de adequação ambiental para instalação de antenas de telecomunicaçõesFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 18:25

Resende - O Governo do Estado do Rio de Janeiro deu mais um passo importante para ampliar a conectividade nos municípios do interior fluminense. Nesta terça-feira (2), em Resende, foi lançada uma iniciativa voltada à modernização dos processos de licenciamento para infraestrutura de telecomunicações, com foco na expansão das redes 4G e 5G em todo o estado.

O município de Resende tornou-se o primeiro do Rio de Janeiro a concluir de forma totalmente digital a adequação ambiental necessária para a instalação de antenas de telecomunicações. A medida passa a servir como modelo para outras cidades fluminenses, reduzindo a burocracia, agilizando a análise de processos e criando um ambiente mais favorável para novos investimentos em conectividade.

A iniciativa busca facilitar a implantação de antenas e demais estruturas essenciais para a ampliação da cobertura móvel, permitindo que municípios do interior tenham mais condições de receber novas tecnologias e ampliar o acesso da população aos serviços digitais. O lançamento contou com a presença do presidente da Associação Estadual de Municípios do Estado do Rio de Janeiro (AEMERJ), Tande Vieira.

A ampliação da infraestrutura de telecomunicações é considerada estratégica para fortalecer áreas como saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico. Com redes mais rápidas e estáveis, os municípios poderão ampliar a oferta de serviços públicos digitais, melhorar o atendimento à população e criar novas oportunidades para empresas, empreendedores e trabalhadores.

Outro fator que deve acelerar esse processo é a integração com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), já implantado em diversos municípios por meio do Programa RJ Digital Municípios. A digitalização dos procedimentos administrativos permitirá maior eficiência na tramitação de documentos e na emissão das autorizações necessárias para a instalação de novas estruturas de telecomunicações.

A ação é desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do PRODERJ, em parceria com a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel), dentro do Programa RJ Digital Municípios. A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir desigualdades no acesso à tecnologia, promovendo inclusão digital e impulsionando o desenvolvimento das cidades do interior fluminense.