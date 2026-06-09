Iniciativa tem como objetivo identificar e reconhecer artesãos do município, ampliando oportunidades de participação - Foto: Rafael Oliveira

Iniciativa tem como objetivo identificar e reconhecer artesãos do município, ampliando oportunidades de participaçãoFoto: Rafael Oliveira

Publicado 09/06/2026 15:02

Resende - A Prefeitura de Resende promoveu, nesta segunda-feira (8), o segundo e último dia de entrega da Carteira Municipal do Artesão, em evento realizado no Espaço Z. A programação também contou com uma Exposição de Artesanato, reunindo peças produzidas por artesãs do município e trabalhos desenvolvidos por meio de diferentes técnicas, evidenciando a riqueza cultural e a criatividade dos profissionais do setor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, cerca de 150 carteiras foram entregues em dois dias de entrega, começando no domingo (7), no Clube de Visconde Mauá, para artesãos locais e de outras regiões de Resende. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do artesanato local, reconhecendo a importância da atividade para a preservação da identidade cultural, a geração de renda e o fortalecimento do turismo em Resende.

A Carteira Municipal do Artesão é um documento emitido pela Secretaria Municipal de Turismo e tem como objetivo identificar e reconhecer oficialmente os artesãos do município, ampliando oportunidades de participação em feiras, exposições e demais ações de incentivo ao segmento.

Como emitir a Carteira Municipal do Artesão

Os artesãos interessados em obter a carteira devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Espaço Agulhas Negras, na Rua Henrique Sivori, nº 47, no bairro Campos Elíseos, 1º andar. É necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Após o cadastro ou atualização dos dados, a documentação é analisada e, estando tudo regularizado, a carteira é emitida pelo município.

A Secretaria Municipal de Turismo segue à disposição para orientar os profissionais do setor sobre o processo de emissão do documento e demais ações voltadas ao fortalecimento do artesanato local. Interessados também podem entrar em contato por telefone ou pelo WhatsApp, pelo número (24) 3360-9578.