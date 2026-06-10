Município levará atividades interativas, ações literárias e experiências culturais para "Feira do Livro de Resende - Foto: Raimundo Brasil

Município levará atividades interativas, ações literárias e experiências culturais para "Feira do Livro de ResendeFoto: Raimundo Brasil

Publicado 10/06/2026 15:56

Resende - A Prefeitura marcará presença na 12ª edição da Feira do Livro de Resende (FLIR), que acontece entre quinta-feira e domingo (de 11 a 14 de junho), no Parque de Exposições, localizado na Estrada Resende Riachuelo. O município participará do evento com estandes das secretarias municipais de Educação e Cultura.

Neste ano, a FLIR traz como tema “A Palavra é um Direito”, com o objetivo de destacar a leitura, escrita e o acesso ao conhecimento como instrumentos fundamentais de cidadania, educação e transformação social. O patrono da edição de 2026 será o escritor resendense José Ezequiel Freire de Lima, mais conhecido como Ezequiel Freire. Ele foi poeta, cronista, jornalista e intelectual brasileiro, que marcou a literatura nacional com sua escrita elegante e sensível.

A Secretaria Municipal de Educação levará para a feira um estande repleto de atividades criativas e interativas voltadas principalmente ao público infantil. Entre os destaques estão o “Varal das Vozes”, o “Caça-Palavras Gigante”, o “Quadro de Mensagens”, atividades de alfabetização com blocos educativos e o “Microfone Aberto”, espaço onde as crianças poderão se expressar livremente e compartilhar mensagens e reflexões.

Já a Secretaria Municipal de Cultura participará da programação com o projeto “Entre Palavras e Encontros", desenvolvido pela Biblioteca Municipal Jandyr César Sampaio. O espaço contará com encontros literários, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, apresentações culturais e a participação de escritores e autores independentes da região.

A programação da FLIR inclui a presença do convidado Pedro Salomão, escritor best-seller, músico e palestrante que se tornou um dos principais nomes da nova poesia brasileira. Outros destaques da feira serão Angelica Paes, escritora e contadora de histórias que se tornou referência em literatura inclusiva e educação; Vinícius Gross, um dos autores mais populares da literatura jovem contemporânea brasileira; Viviane Viana, jornalista e autora de livros infantis e poesias; e Daniel Munduruku, um dos importantes nomes indígenas do país.

A FLIR 2026 contará com uma programação completa, reunindo atrações para todas as idades, com mais de 100 autores convidados, palestrantes, oficinas culturais, mesas de debate, contação de histórias e demais atrações voltadas ao público infantil, apresentações artísticas e mais de 30 expositores. Além disso, haverá ainda atividades voltadas à cultura jovem, incluindo cosplay, K-pop e atrações da cultura pop.

"A FLIR é um evento tradicional e consolidado em Resende, que busca aproximar ainda mais a população dos livros, da leitura e dos autores da nossa região. É importante para ampliar o acesso à cultura e transformar Resende em um espaço de propagação de histórias e conhecimento" destacou o prefeito Tande Vieira.

