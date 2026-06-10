Imunização está disponível em todas as unidades de saúde - Foto: Raimundo Brasil

Imunização está disponível em todas as unidades de saúdeFoto: Raimundo Brasil

Publicado 10/06/2026 15:53

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a vacinação contra a Influenza e, a partir desta quarta-feira, dia 10, todas as pessoas a partir dos seis meses de idade já podem receber a dose do imunizante no município.

A decisão tem como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal, reduzir casos graves da doença e evitar internações, principalmente durante o outono e inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios.

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde, no Centro Municipal de Imunização, na Policlínica do Manejo e na Policlínica da Cidade Alegria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Clínica da Família realiza vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Já a Policlínica da Cidade Alegria também oferece atendimento aos sábados do mês de junho, das 8h às 12h. A sala de vacinação instalada no Resende Shopping funciona aos sábados, das 12h às 18h. Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS, além da caderneta de vacinação.

O secretário municipal de Saúde, Adriano Palma Veras, reforçou a importância da imunização para toda a população. "A vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela Influenza. Com a ampliação para toda a população, conseguimos aumentar a proteção coletiva e reduzir a circulação do vírus no município. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população à vacina e garantir que o maior número possível de pessoas esteja imunizado", destacou o secretário.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp: (24) 99978-2260 ou telefone: (24) 3358-1423.