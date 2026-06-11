Município ganhou uma medalha de ouro, oito de prata, 24 de bronze e 34 menções honrosas - Foto: Divulgação

Município ganhou uma medalha de ouro, oito de prata, 24 de bronze e 34 menções honrosasFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 14:43

Resende - A educação de Resende voltou a ganhar destaque em uma das maiores competições estudantis do mundo. Os alunos da rede municipal de ensino conquistaram 67 premiações na edição 2026 da Olimpíada Canguru da Matemática, competição internacional criada na França e realizada em mais de 100 países, reunindo cerca de 6 milhões de estudantes todos os anos.

Entre os destaques deste ano estão uma medalha de ouro, oito medalhas de prata, 24 de bronze e 34 menções honrosas. As premiações reconhecem habilidades como raciocínio lógico, interpretação matemática, capacidade de análise e resolução de problemas.

O desempenho dos estudantes vêm mostrando um crescimento expressivo no número de premiações nos últimos anos. Em 2024, Resende conquistou 30 medalhas. No ano seguinte, foram 45 premiações e, em 2026, o município alcançou quase 70 medalhas, representando um aumento de 123% em dois anos.

A Olimpíada Canguru de Matemática é destinada a estudantes do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e é realizada para estimular o interesse pela matemática de forma criativa.

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, destacou que o crescimento nas premiações demonstra a evolução da rede municipal e o comprometimento dos estudantes e profissionais da educação. "Esses resultados mostram a dedicação dos nossos alunos, professores e equipes pedagógicas. Mais do que medalhas, essas conquistas representam estímulo ao conhecimento, desenvolvimento do raciocínio lógico e incentivo para que nossos estudantes acreditem no próprio potencial. É motivo de muito orgulho ver a educação de Resende se destacando em uma competição internacional tão importante", afirmou.