Município ganhou uma medalha de ouro, oito de prata, 24 de bronze e 34 menções honrosasFoto: Divulgação
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