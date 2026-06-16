Evento acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Visconde de Mauá, com provas de trail run, mountain bike e atrações culturais - Foto: Divulgação

Evento acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Visconde de Mauá, com provas de trail run, mountain bike e atrações culturaisFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 15:20

Resende - Resende vai receber, pela primeira vez, uma das principais competições de esportes de montanha do Brasil. Nos dias 27 e 28 de junho, Visconde de Mauá será palco da etapa inédita Agulhas Negras da World Trail Races (WTR), liga nacional reconhecida pelas provas em cenários naturais de grande relevância ambiental e turística.

A competição reunirá atletas de diferentes regiões do país para disputas de trail run e mountain bike em percursos que atravessam trilhas, montanhas, rios, cachoeiras e áreas preservadas da Serra da Mantiqueira. Antes de chegar às Agulhas Negras, a temporada 2026 da WTR já passou por outras etapas no estado do Rio, contemplando a Floresta da Tijuca e Arraial do Cabo, além de uma edição em Nova Lima, Minas Gerais, e outra em Pipa, no Rio Grande do Norte.

A programação também contará com shows, espaços gastronômicos, área infantil, ativações esportivas e várias outras atrações. Um dos destaques será a ultramaratona de 75 quilômetros, maior percurso já realizado pela liga, passando por regiões emblemáticas do montanhismo brasileira, como as travessias Ruy Braga e Serra Negras, além da base do Pico das Agulhas Negras e do Morro do Sino, uma das montanhas mais altas do país.

Além do desafio da WTR, o evento reforça o turismo e a economia da cidade de Resende, eleita a Capital Estadual do Turismo de Aventura.

– Ter a região de Visconde de Mauá incluída no circuito de uma das maiores competições de montanha do país reforça o potencial turístico, econômico e esportivo da nossa região. A WTR é reconhecida por unir alta performance, contato com a natureza e espírito de aventura em percursos desafiadores e de grande beleza cênica. A Serra da Mantiqueira reúne todas essas características e oferece aos atletas uma experiência única, cercada por paisagens deslumbrantes, além da rica diversidade da flora e da fauna local – destacou a secretária de Turismo de Resende, Roberta Dias de Oliveira.

A Arena WTR será montada na Avenida Wenceslau Brás, em Visconde de Mauá, e funcionará como ponto de encontro para atletas, moradores e turistas durante os dois dias de programação. O espaço contará com shows ao vivo, praça de alimentação, loja oficial, área kids, recuperação esportiva, massagens e diversas experiências ligadas ao universo outdoor.

Programação

No sábado, dia 27, acontecem as provas de trail run nas categorias Ultra, Long, Mid e Short. Já no domingo, dia 28, será a vez das disputas de mountain bike e da Kids Race, voltada ao público infantil.