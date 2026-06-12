Ao todo, 360 pacientes serão atendidos nos dois distritos com agendamento prévio - Foto: Raimundo Brasil

Ao todo, 360 pacientes serão atendidos nos dois distritos com agendamento prévioFoto: Raimundo Brasil

Publicado 12/06/2026 14:33

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu novas vagas para mutirões de consultas oftalmológicas nos distritos de Engenheiro Passos e Visconde de Mauá.

Em Engenheiro Passos, o mutirão acontecerá nos dias 19 e 20 de junho, com previsão de 180 consultas previamente agendadas. A partir desta sexta-feira, 12 de junho, os interessados devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de Engenheiro Passos, localizada na Avenida das Camélias, no bairro Bela Vista, ou o Centro de Especialidades Clínicas (CEC), na Avenida Boa Vista, no Centro de Resende, para realizar o agendamento.

Os atendimentos acontecerão das 8h às 17h na sexta-feira, dia 19, e das 8h às 13h no sábado, dia 20.

Já em Visconde de Mauá, o mutirão será realizado nos dias 26 e 27 de junho, também com previsão de 180 consultas. O agendamento pode ser feito, também a partir desta sexta, na Unidade de Saúde da Família de Mauá, localizada na Rua Wenceslau Brás, lote 55. O cadastro para marcação das consultas acontece das 8h às 16h.

O secretário municipal de Saúde, Adriano Palma Veras, destacou que a ação tem como foco facilitar o acesso da população aos atendimentos especializados nos distritos. "Os mutirões são fundamentais para aproximar os atendimentos da população e garantir mais agilidade no acesso às consultas oftalmológicas. Estamos trabalhando para ampliar a oferta de especialidades e levar esse cuidado também aos moradores das regiões mais afastadas do centro da cidade", afirmou.