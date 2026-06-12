Ao todo, 360 pacientes serão atendidos nos dois distritos com agendamento prévioFoto: Raimundo Brasil
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