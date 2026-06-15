Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anterior - Foto: Divulgação/PMR

Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anteriorFoto: Divulgação/PMR

Publicado 15/06/2026 15:59

Resende - O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Resende registrou crescimento nos principais indicadores de intermediação de mão de obra nos cinco primeiros meses de 2026. Entre janeiro e maio, o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Outro indicador positivo foi o crescimento de 41,51% na intermediação de mão de obra em comparação com o mesmo período de 2025. O resultado demonstra o fortalecimento das ações voltadas à empregabilidade e ao desenvolvimento econômico local, ampliando o acesso da população às vagas ofertadas pelas empresas instaladas na cidade e na região.

Por intermédio dos serviços oferecidos através do Sine Resende, trabalhadores têm acesso a serviços como cadastro de currículos, encaminhamento para vagas de emprego, orientação profissional e apoio durante os processos seletivos. Ao mesmo tempo, as empresas contam com suporte especializado para recrutamento e seleção de candidatos, tornando mais eficiente a conexão entre oferta e demanda de mão de obra.

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, os números refletem o trabalho contínuo de aproximação entre o poder público e o setor produtivo, criando condições para que mais pessoas ingressem ou retornem ao mercado de trabalho formal.

Atendimento

O Sine Resende funciona no primeiro andar do Espaço Agulhas Negras, localizado na Rua Henrique Sivori, nº 47, no bairro Campos Elíseos. O atendimento é voltado tanto para trabalhadores que buscam uma colocação profissional quanto para empresas interessadas em divulgar vagas e encontrar profissionais qualificados.