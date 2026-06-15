Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anteriorFoto: Divulgação/PMR
Sine Resende registra crescimento na inserção de profissionais no mercado de trabalho
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