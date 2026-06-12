12ª edição da FLIR, Vem pro Deck e Grande Forró de Santo Antônio são alguns dos eventos que compõem a agenda de 13 e 14 de junho no município - Foto: Rafael Oliveira

12ª edição da FLIR, Vem pro Deck e Grande Forró de Santo Antônio são alguns dos eventos que compõem a agenda de 13 e 14 de junho no municípioFoto: Rafael Oliveira

Publicado 12/06/2026 17:02

Resende - Resende terá um fim de semana repleto de atrações para públicos de todas as idades, com uma programação que reúne literatura, música, dança, lazer e atividades voltadas à família. Entre os destaques dos dias 13 e 14 de junho estão a Feira do Livro de Resende (FLIR 2026), apresentações musicais em diferentes pontos da cidade, o tradicional Grande Forró de Santo Antônio e mais uma edição do projeto Brincadeiras, Esporte e Lazer.

No sábado (13), a programação começa com o terceiro dia da 12ª edição da Feira do Livro de Resende, realizada no Parque de Exposições. O evento segue reunindo leitores, escritores e amantes da cultura em uma extensa agenda de atividades literárias e artísticas. As escritoras Angélica Paes e Aimee Oliveira serão as convidadas especiais do dia, participando de encontros com o público e sessões de autógrafos.

A música também marca presença em diferentes regiões do município. Na Feira Livre do Rodão, a cantora Esther Dutra se apresenta às 11h pelo projeto Música na Feira. Já no Deck de Campos Elíseos, o evento Vem pro Deck promove uma tarde de entretenimento a partir do meio-dia, com shows de Xoxote e da dupla Márcio Henrique e Gabriel. Na zona rural, a comunidade da Vargem Grande recebe o Grande Forró de Santo Antônio, um dos eventos mais tradicionais do calendário festivo local. A programação tem início às 21h, na quadra da localidade, com animação da banda Chama do Forró.

No domingo (14), o Ecoparque será palco de mais uma edição do projeto Brincadeiras, Esporte e Lazer. A partir das 10h, crianças e famílias poderão participar gratuitamente de atividades recreativas que resgatam jogos e brincadeiras tradicionais, incentivando a convivência e a prática de atividades ao ar livre.

A agenda cultural continua com o encerramento da FLIR 2026. No último dia do evento, os escritores Pedro Salomão e Vinicius Grossos participam de rodas de conversa e sessões gratuitas de autógrafos, reforçando o papel da feira como um importante espaço de incentivo à leitura e à formação de novos leitores.

Também no domingo, a Feira Livre da Beira Rio recebe mais uma edição do projeto Música na Feira. A banda Garage 443 sobe ao palco às 11h30, garantindo entretenimento para os frequentadores do espaço.

A Prefeitura de Resende reforça ainda que a Sala de Vacina do Resende Shopping funcionará neste sábado (13), das 12h às 18h, para atualização da caderneta vacinal da população. Estarão disponíveis as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, além das doses contra Covid-19 e Influenza para pessoas a partir de seis meses de idade.