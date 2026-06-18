Nova recomendação contempla pacientes em tratamento ou que concluíram acompanhamento há até 12 mesesFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende amplia vacinação contra HPV para mulheres com lesões graves no colo do útero
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Resende recebe etapa inédita da Word Trail Races (WTR) e entra no mapa das grandes competições de montanha do país
Evento acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Visconde de Mauá, com provas de trail run, mountain bike, atrações culturais e expectativa de movimentar o turismo na região
Sine Resende registra crescimento na inserção de profissionais no mercado de trabalho
Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anterior
Programação literária e cultural movimenta final de semana em Resende
12ª edição da FLIR, Vem pro Deck e Grande Forró de Santo Antônio são alguns dos eventos que compõem a agenda de 13 e 14 de junho no município
Prefeitura de Resende abre vagas para novos mutirões de consultas oftalmológicas em Engenheiro Passos e Visconde de Mauá
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