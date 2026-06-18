Nova recomendação contempla pacientes em tratamento ou que concluíram acompanhamento há até 12 meses - Foto: Raimundo Brasil

Nova recomendação contempla pacientes em tratamento ou que concluíram acompanhamento há até 12 mesesFoto: Raimundo Brasil

Publicado 18/06/2026 15:50

Resende - A Prefeitura de Resende ampliou a vacinação contra o HPV para mulheres diagnosticadas com lesões graves no colo do útero. A nova recomendação do Ministério da Saúde passa a contemplar pacientes com diagnóstico de NIC 2, NIC 3 e adenocarcinoma in situ, que estejam em tratamento ou tenham concluído o acompanhamento médico há até 12 meses.

Nestes casos, a orientação prevê a aplicação de três doses da vacina contra o HPV, independentemente da faixa etária da paciente. A medida busca reforçar a prevenção contra novas infecções e reduzir os riscos de agravamento do quadro clínico.

Além deste novo público, a imunização segue disponível para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos. A vacina também é destinada a grupos especiais entre 9 e 45 anos, como pessoas imunodeprimidas, pacientes oncológicos, transplantados, pessoas vivendo com HIV/AIDS, usuários de PrEP e vítimas de violência sexual.

Outro grupo contemplado é o de pessoas com papillomatose respiratória recorrente a partir dos 2 anos de idade.

Em Resende, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, no Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas do Manejo e da Cidade Alegria, das 8h às 16h; e na Clínica da Família das 8h às 20h. Aos sábados, as doses também estão disponíveis na sala de vacinação do Resende Shopping, das 12h às 18h, e na Policlínica da Cidade Alegria, das 8h às 12h.

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF, documento com foto e caderneta de vacinação. "A ampliação da vacinação contra o HPV representa um avanço importante na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher. A vacina é uma ferramenta fundamental para reduzir os riscos de complicações causadas pelo vírus e fortalecer a proteção das pacientes que já passaram por tratamentos relacionados às lesões no colo do útero. Por isso, é importante que o público contemplado procure uma unidade de saúde e mantenha a vacinação em dia", destacou o coordenador da Imunização de Resende, Humberto Jefferson.