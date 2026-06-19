Iniciativa realizada em parceria com a Fundação ArcelorMittal beneficiou cerca de 380 crianças em dois dias - Foto: Raimundo Brasil

Iniciativa realizada em parceria com a Fundação ArcelorMittal beneficiou cerca de 380 crianças em dois diasFoto: Raimundo Brasil

Publicado 19/06/2026 15:40

Resende - O cuidado com a saúde ocular dos estudantes da rede pública de ensino continua sendo um compromisso em Resende. Nos dias 16 e 17 de junho, o projeto ‘Ver e Viver’, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Fundação ArcelorMittal, visitou as escolas municipais Sagrado Coração, no bairro Lavapés, e Abrahão Hermano Ribenboim, na Cidade Alegria, oferecendo consultas, testes de acuidade visual e exames oftalmológicos gratuitos.

Desde 2019, o programa ‘Ver e Viver’ atua de forma itinerante em escolas da rede municipal de ensino de Resende. Para garantir a efetividade deste processo, os profissionais das escolas da rede municipal recebem treinamento especializado para identificar possíveis dificuldades visuais durante o processo de aprendizagem dos estudantes. O cronograma de atividades do projeto acontece em três etapas, que consistem na triagem, consulta oftalmológica e realização de exames, seguidos pela entrega de novos óculos aos alunos que necessitam do acessório óptico.

Segundo relatório da Secretaria Municipal de Educação, mais de 380 crianças das escolas municipais Dona Mariucha, Maria Dulce Freire Chaves, Professor Carlinhos, Sagrado Coração, Surubi, Marieta Salles Cunha, Lídia Pires de Magalhães e Abrahão Hermano Ribenboim passaram pela etapa de consulta nesta semana. Ainda de acordo com o levantamento, aproximadamente 200 óculos serão produzidos e entregues de forma gratuita aos estudantes. "A parceria com a Fundação ArcelorMittal vai além do cuidado com a saúde ocular das nossas crianças. O projeto Ver e Viver ajuda a identificar e corrigir problemas de visão, garantindo que os alunos tenham melhores condições para acompanhar as aulas, desenvolver hábitos de leitura e tenham um desempenho ainda melhor no processo de aprendizagem", destaca a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

O Programa Ver e Viver é uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal voltado a alunos do Ensino Fundamental, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que busca detectar e tratar problemas visuais de forma gratuita em crianças de escolas públicas. O projeto oferece testes de acuidade visual, consultas com especialistas e distribuição de óculos para a correção de grau dos estudantes.

A entrega dos óculos acontecerá assim que a confecção dos materiais for finalizada.