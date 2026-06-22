Equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos participaram como palestrantes em encontro voltado à construção de diagnósticos socioterritoriais - Foto: Divulgação

Equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos participaram como palestrantes em encontro voltado à construção de diagnósticos socioterritoriaisFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 16:08

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, ministrou uma capacitação promovida pela Prefeitura de Belford Roxo voltada aos profissionais da rede socioassistencial. O encontro reuniu técnicos e servidores que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centro POP e unidades de acolhimento da cidade da baixada fluminense.

Com o tema “Proteção Social, Território, Intersetorialidade: Construção do Diagnóstico Socioterritorial”, a capacitação contou com a participação de equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende como palestrantes do encontro.

Representando o município, participaram o diretor da Vigilância Socioassistencial, Leonardo Pereira Tavares, e a profissional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Gilvane Mazza Ribeiro, que compartilharam experiências e metodologias aplicadas em Resende no desenvolvimento de diagnósticos territoriais, planejamento de políticas públicas e fortalecimento da rede de proteção social.

Durante as palestras, que aconteceram no último dia 10 de junho, foram apresentadas orientações técnicas sobre levantamento de informações, identificação de vulnerabilidades sociais, construção de planos municipais e estratégias de atuação preventiva nos territórios.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende, Jacqueline Primo, também participou da programação e destacou a importância da troca de experiências entre municípios. "A assistência social exige planejamento, escuta ativa e um olhar atento para as necessidades reais da população. Poder compartilhar experiências desenvolvidas em Resende e, ao mesmo tempo, conhecer iniciativas importantes de outros municípios fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas e amplia a capacidade de atendimento da rede socioassistencial", destacou Jacqueline Primo.

Além da capacitação, a equipe de Resende visitou equipamentos sociais de Belford Roxo, entre eles a sede da Atenção à Pessoa Idosa (API), o Centro POP, e obras de revitalização de uma unidade do CRAS no município.