Evento gratuito promove a inclusão por meio de atividades lúdicas e esportivas para crianças e jovens com e sem deficiência - Foto: Arquivo/PMR

Evento gratuito promove a inclusão por meio de atividades lúdicas e esportivas para crianças e jovens com e sem deficiênciaFoto: Arquivo/PMR

Publicado 25/06/2026 14:17

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), realizará mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento acontecerá no dia 19 de setembro de 2026, das 8h às 12h, na sede da AEDB. As atividades são destinadas a crianças e jovens de 7 a 23 anos, com e sem deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 25 de junho e 17 de setembro, por meio de formulário online disponível neste link: A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), realizará mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento acontecerá no dia 19 de setembro de 2026, das 8h às 12h, na sede da AEDB. As atividades são destinadas a crianças e jovens de 7 a 23 anos, com e sem deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 25 de junho e 17 de setembro, por meio de formulário online disponível neste link: https://docs.google.com/forms/d/1Cy0SGiaTv8WvZyIEMO6C0oOCSKLSZCljdIKc1tiR7cU/viewform?edit_requested=true

Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Festival Paralímpico Loterias Caixa é considerado o maior evento de experimentação esportiva paralímpica do país. Em 2026, a iniciativa será realizada em etapa única nacional no dia 19 de setembro, véspera do Dia do Atleta Paralímpico, celebrado em 20 de setembro.

A edição deste ano contará com 148 municípios-sede distribuídos por todo o Brasil, reforçando o compromisso com a democratização do acesso ao esporte e a valorização da inclusão. O principal objetivo do Festival é proporcionar uma vivência recreativa e acolhedora por meio da prática de modalidades paralímpicas, incentivando a participação de crianças e jovens com e sem deficiência e difundindo o movimento paralímpico nacional.

Em Resende, a expectativa é reunir 220 participantes. Durante o evento, os inscritos terão a oportunidade de experimentar diferentes modalidades esportivas adaptadas, participar de atividades recreativas e vivenciar os valores do esporte paralímpico em um ambiente inclusivo e de integração.