Evento gratuito promove a inclusão por meio de atividades lúdicas e esportivas para crianças e jovens com e sem deficiênciaFoto: Arquivo/PMR
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