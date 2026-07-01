Mais de 181 mil animais foram atendidos em seis anos de funcionamento - Foto: Carina Rocha

Mais de 181 mil animais foram atendidos em seis anos de funcionamento Foto: Carina Rocha

Publicado 01/07/2026 15:36

Resende - O Hospital Veterinário Público de Resende se aproxima de uma marca histórica. No próximo dia 14 de agosto, a unidade completa seis anos de funcionamento como referência regional e estadual em atendimento gratuito, 24 horas, para cães e gatos, com números que reforçam a importância do serviço para a população.

Desde a inauguração, em 2020, o hospital já realizou mais de 181 mil atendimentos. Apenas entre janeiro e maio de 2026, foram 13.354 animais atendidos, com média mensal próxima de 2,7 mil procedimentos. Em maio, a unidade registrou 2.792 atendimentos no pronto-socorro veterinário.

Reconhecido como o primeiro hospital veterinário público do Sul Fluminense e também o primeiro do estado do Rio de Janeiro a oferecer atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, o espaço passou por uma série de investimentos e ampliações ao longo dos últimos anos.

Atualmente, a média diária de atendimentos varia entre 90 e 100 animais, incluindo consultas, internações, exames, cirurgias eletivas e procedimentos de emergência. Entre as cirurgias realizadas pela equipe estão castrações, remoção de tumores, cesarianas, osteossínteses, piometras, esplenectomias e procedimentos de alta complexidade.

Somente no mês de maio, foram realizadas 87 cirurgias de emergência e 111 cirurgias eletivas. O hospital também contabilizou 161 internações, além de centenas de exames de imagem e laboratoriais.

Outro importante avanço da rede municipal de proteção animal foi a implantação, em 2022, da primeira farmácia pública veterinária do Brasil voltada exclusivamente à saúde animal. Atualmente, a unidade funciona na Cidade Alegria e distribui gratuitamente medicamentos prescritos para os animais atendidos no hospital.

Em maio deste ano, a Farmácia Veterinária realizou 457 atendimentos e dispensou 13.948 medicamentos. Além disso, a Prefeitura já iniciou a construção de uma nova unidade da farmácia ao lado do Hospital Veterinário para ampliar a estrutura e centralizar os atendimentos em um único espaço.

Com o passar dos anos, o Hospital Veterinário também recebeu novos equipamentos, melhorias estruturais e modernização dos serviços, permitindo ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais qualidade nos procedimentos realizados.

O secretário municipal de Saúde, Adriano Palma Veras, destacou a importância da unidade para Resende e toda a região. "Hoje, o Hospital Veterinário de Resende é uma referência não apenas para o município, mas para toda a região. Ao longo desses seis anos, a unidade passou por importantes ampliações e investimentos que permitiram aumentar a capacidade de atendimento e oferecer procedimentos cada vez mais complexos. É um serviço que impacta diretamente na saúde animal, na saúde pública e também no cuidado das famílias que dependem desse atendimento gratuito", afirmou.