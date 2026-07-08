Serviço itinerante atenderá pacientes de 8 a 18 de julho na Praça do TrenzinhoFoto: Rafael Oliveira
Resende recebe Tomógrafo Móvel com oferta de tomografia computadorizada para a população
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Projeto 'Passeio Histórico' realiza tour em alusão aos 178 anos da proclamação da cidade de Resende
Edição especial do projeto será no dia 11 de julho, às 9h
Hospital Veterinário de Resende se aproxima dos seis anos com mais de 181 mil animais atendidos
Primeiro hospital veterinário público do Sul Fluminense e do estado do Rio de Janeiro segue ampliando estrutura, serviços e capacidade de atendimento
Inscrições abertas para o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026
Evento gratuito promove a inclusão por meio de atividades lúdicas e esportivas para crianças e jovens com e sem deficiência
Resende compartilha experiências em capacitação sobre assistência social em Belford Roxo
Equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos participaram como palestrantes em encontro voltado à construção de diagnósticos socioterritoriais
Resende oferece consultas e exames oftalmológicos a alunos da rede municipal de ensino em parceria com a Arcelormittal
Iniciativa realizada em parceria com a Fundação ArcelorMittal beneficiou cerca de 380 crianças em dois dias
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