Serviço itinerante atenderá pacientes de 8 a 18 de julho na Praça do Trenzinho - Foto: Rafael Oliveira

Serviço itinerante atenderá pacientes de 8 a 18 de julho na Praça do TrenzinhoFoto: Rafael Oliveira

Publicado 08/07/2026 15:54

Resende - Resende recebe, entre os dias 8 e 18 de julho, o Tomógrafo Móvel, uma importante ação para ampliar o acesso da população a exames de imagem computadorizada. A unidade itinerante ficará estacionada na Rua Henrique Sivori, no bairro Campos Elíseos, em frente à Praça do Trenzinho. Os atendimentos acontecem de segunda a sábado, das 8h às 17h, em livre demanda para pacientes com pedido médico.

Realizada através de uma parceria entre as secretarias municipal e estadual de Saúde, a iniciativa busca suprir a demanda de tomografia computadorizada na rede pública. Serão disponibilizadas cerca de cem vagas por dia, com a expectativa de que o serviço atenda aproximadamente mil pacientes até o dia 18 de julho. Para realizar o procedimento, o paciente deverá ter mais de 14 anos e apresentar documento original com foto, CPF, encaminhamento médico e comprovante de residência.

O Tomógrafo Móvel realiza exames de tomografia computadorizada sem contraste das seguintes regiões: crânio, ATM, face, esterno-clavicular, seios da face, sela túrcica, mastóide, ombro, úmero, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombo sacra, sacro, cóccix, tórax, arcos costais, abdômen e pelve (retroperitônio), abdômen superior, antebraço, braço, cotovelo, punho, mão, bacia, fêmur, quadril, joelho, coxa, perna, pé, tornozelo e articulação.

"O serviço oferecido pelo Tomógrafo Móvel é um importante aliado para garantir o cuidado com a saúde da população. Realizamos de forma rotineira uma série de procedimentos de imagem com equipamentos modernos e de alta tecnologia na rede municipal, mas a presença dessa unidade vai agilizar ainda mais as demandas dos nossos pacientes", afirma o secretário de Saúde de Resende, Adriano Palma Veras.

De acordo com a regulação municipal, os laudos médicos serão disponibilizados de forma on-line, cerca de 10 dias depois do exame, na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde. Os pacientes atendidos receberão um protocolo de orientação para acessar os resultados.