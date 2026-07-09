Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prepara para o próximo dia 13 de julho, às 19h, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, uma grande celebração para comemorar os 178 anos da elevação de Resende da categoria de vila para cidade.
Celebrando a data, como de tradição, os resendenses terão a oportunidade de apreciar um concerto com o Conjunto de Cordas da Orquestra de Barra Mansa, sob a regência do maestro Vantoil de Souza e tendo como solista Elizeu Moreira. A entrada é gratuita.
Para o prefeito, Tande Vieira, a mobilização é manter viva a memória da construção do município como é conhecido hoje, pelas mãos dos resendenses que fizeram parte desta história. "Comemorar os 178 anos da elevação de Resende à categoria de cidade é reconhecer a trajetória construída por gerações de pessoas que ajudaram a transformar o nosso município em uma referência para toda a região. E nada mais simbólico do que marcar esse momento com a música, em um concerto aberto à população, valorizando a cultura e proporcionando um encontro especial entre os resendenses e um patrimônio tão importante da nossa cidade, que é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição", destacou o prefeito.
Intitulado ‘Do Barroco ao Século XX’, o concerto convida o público para uma viagem musical pelo tempo, provando que a música clássica é cheia de ritmo, contraste e emoção. Em um formato menor e mais íntimo, o grupo de cordas apresentará um programa dinâmico, unindo a genialidade barroca de Bach à energia de grandes compositores dos séculos XIX e XX.
O concerto começa com a Holberg Suite, do norueguês Edvard Grieg. Dividida em cinco partes breves, a obra é uma calorosa homenagem às antigas danças do século XVIII, misturando a elegância do passado com o romantismo vibrante do compositor. O início, com o famoso Prelúdio, promete prender a atenção do público logo nos primeiros segundos.
Na sequência, o palco recebe a grandiosidade de Johann Sebastian Bach com o ‘Concerto para Violino em Lá menor’. Aqui, o destaque vai para o diálogo afiado entre o violino solista e o restante da orquestra. A música caminha por três momentos: começa moderada e enérgica, passa por um segundo movimento profundamente melancólico e emocionante, e encerra em um ritmo rápido e contagiante.
Para fechar a apresentação com energia máxima, a Camerata executa a ‘St Paul's Suite’, do britânico Gustav Holst (famoso pela suíte Os Planetas). Escrita originalmente para uma orquestra de escola, a peça é leve, divertida e totalmente inspirada em danças folclóricas da Inglaterra. O grande final traz a música The Dargason, que mistura uma dança tradicional folclórica com a conhecida canção popular Greensleeves em um encerramento festivo.
Sobre a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa
Criada em 2005, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) é considerada uma das melhores do país. Composta por professores, monitores e alunos avançados do Projeto Música nas Escolas, a OSBM tem exportado talentos para a Alemanha, França e Estados Unidos.
O "Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa” nasceu em 2003 de uma iniciativa do então prefeito do município, Roosevelt Brasil, ao convidar Vantoil de Souza Júnior e Luiz Augusto Mury para a formalização de um programa de desenvolvimento musical voltado aos alunos da rede municipal de ensino.
Programa:
Edvard Grieg (1843–1907)
Holberg Suite, Op. 40
1. Prelude (Prelúdio)
2. Sarabande
3. Gavotte
4. Air
5. Rigaudon
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto para Violino em Lá menor, BWV 1041
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro assai
Gustav Holst (1874–1934)
St Paul's Suite, Op. 29 nº 2
I. Jig
II. Ostinato
III. Intermezzo
IV. Finale (The Dargason)
Formação:
I Violino
Elizeu Moreira/Mateus Fontes
Marcos Fontes/Taira Lima
João de Sousa/Gabriel Souza
II Violino
Wesley Ramon/Alexia Freitas
Jorge Eduardo/Mariana Oliveira
Heloísa Santana
Viola
Nicolas Araújo/Elivelton Alves
Patrícia de Souza/Juan Ramón
Violoncelo
Priscila Assumpção/Luís Fernando Lopes Luan Jouseane Valvano/Raiane da Silva
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