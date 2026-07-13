A base está instalada no Campos ElíseosFoto: Rafael Oliveira
Resende ganha reforço no policiamento a partir desta segunda-feira (13) com inauguração da base do Segurança Presente
Os números revelam a crescente sensação de segurança que a chegada do Segurança Presente pretende consolidar
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Inauguração do sétimo Centro Esportivo de Resende destaca valorização do esporte no município
Nova unidade fica localizada na Rua Eduardo Cotrim, no Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado Coração
Resende celebra 178 anos de elevação da categoria de vila para cidade com apresentação de orquestra
Concerto será na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 19h
Resende recebe Tomógrafo Móvel com oferta de tomografia computadorizada para a população
Serviço itinerante atenderá pacientes de 8 a 18 de julho na Praça do Trenzinho
Projeto 'Passeio Histórico' realiza tour em alusão aos 178 anos da proclamação da cidade de Resende
Edição especial do projeto será no dia 11 de julho, às 9h
Hospital Veterinário de Resende se aproxima dos seis anos com mais de 181 mil animais atendidos
Primeiro hospital veterinário público do Sul Fluminense e do estado do Rio de Janeiro segue ampliando estrutura, serviços e capacidade de atendimento
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