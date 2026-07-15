Unidade móvel segue estacionada na Praça do Trenzinho até 18 de julho - Foto: Raimundo Brasil

Unidade móvel segue estacionada na Praça do Trenzinho até 18 de julhoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 15/07/2026 10:27

Resende - A Unidade Móvel de Tomografia Computadorizada, instalada em Resende, passa a atender moradores de Itatiaia, Porto Real e Quatis, a partir desta terça-feira, dia 14 de julho. A ampliação do serviço é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, e tem como objetivo ampliar o acesso gratuito a exames de imagem para toda a população da região das Agulhas Negras. O Tomógrafo Móvel permanecerá em Resende até o dia 18 de julho, funcionando das 8h às 17h, na Rua Henrique Sivori, no bairro Campos Elíseos, em frente à Praça do Trenzinho.

A unidade realiza exames de tomografia computadorizada sem contraste em diversas regiões do corpo, como crânio, seios da face, coluna cervical, tórax, abdômen, articulações e membros superiores e inferiores. Entre os procedimentos disponíveis, estão exames de ATM, face, sela túrcica, mastoide, ombro, úmero, coluna dorsal, coluna lombo sacra, sacro, cóccix, arcos costais, retroperitônio, antebraço, braço, cotovelo, punho, mão, bacia, fêmur, quadril, joelho, coxa, perna, pé e tornozelo.

Para realizar o exame, o paciente deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), comprovante de residência e o pedido médico. "Resende tem buscado assumir um papel de protagonismo na construção de uma saúde pública cada vez mais forte e integrada. Ao conseguir ampliar o atendimento no tomógrafo para os municípios vizinhos, a gente intensifica a cooperação entre as cidades e garante o acesso de toda a população da região das Agulhas Negras a exames de alta complexidade essenciais para o cuidado com a saúde", destaca o secretário de Saúde de Resende, Adriano Palma Veras.

O atendimento no Tomógrafo Móvel é realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, respeitando a ordem de chegada. A expectativa é de que sejam disponibilizadas cerca de 100 vagas por dia, contribuindo para reduzir a fila por exames de imagem na rede pública de saúde da região.