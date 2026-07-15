Unidade móvel segue estacionada na Praça do Trenzinho até 18 de julhoFoto: Raimundo Brasil
Tomógrafo Móvel em Resende amplia atendimento para moradores de Itatiaia, Quatis e Porto Real
Unidade móvel segue estacionada na Praça do Trenzinho até 18 de julho
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Prefeitura de Resende abre inscrições para credenciamento de bandas e músicos locais
Período de inscrição vai até 3 de agosto; Iniciativa vale para exercício de 2026 e 2027, credenciando profissionais para apresentações oficiais do município
Resende tem o segundo melhor desempenho do sul-fluminense em maio, aponta CAGED
Município criou 235 novos postos de trabalho entre janeiro e maio de 2026, e segue em crescimento
Resende ganha reforço no policiamento a partir desta segunda-feira (13) com inauguração da base do Segurança Presente
Os números revelam a crescente sensação de segurança que a chegada do Segurança Presente pretende consolidar
Inauguração do sétimo Centro Esportivo de Resende destaca valorização do esporte no município
Nova unidade fica localizada na Rua Eduardo Cotrim, no Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado Coração
Resende celebra 178 anos de elevação da categoria de vila para cidade com apresentação de orquestra
Concerto será na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 19h
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