Município criou 235 novos postos de trabalho entre janeiro e maio de 2026, e segue em crescimento - Foto: Divulgação/PMR

Município criou 235 novos postos de trabalho entre janeiro e maio de 2026, e segue em crescimentoFoto: Divulgação/PMR

Publicado 13/07/2026 12:13

Resende - Resende segue como destaque na geração de empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que analisa o mercado de trabalho de âmbito nacional, do Governo Federal. As estatísticas do banco de dados apontam que Resende obteve o segundo melhor desempenho do Sul Fluminense em maio, com saldo de 162 novos postos de trabalho, elevando o estoque de empregos no município.

Entre 15 municípios do sul do estado, Resende esteve à frente de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença, Piraí, Pinheiral, Rio Claro, Rio das Flores, Itatiaia, Porto Real, Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba. Apenas o município de Quatis, na região, obteve um desempenho melhor em maio.

Com o resultado do último mês divulgado pelo Caged, Resende reforça o saldo positivo na geração de empregos e chega aos 235 novos postos criados somente entre janeiro e maio de 2026. Nos últimos três anos, o saldo é de 1.636 novos empregos.

"Seguir crescendo na geração de empregos é um objetivo muito importante que vem sendo conquistado gradativamente pela gestão municipal. Resende é solo fértil para investimentos e está sempre buscando aprimorar os serviços públicos para oferecer qualidade de vida para os munícipes. Acompanhamos atentamente os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para entender o contexto e observar os resultados do trabalho desenvolvido no município. Em especial, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, que trabalha diariamente para que o município continue crescendo", destacou o prefeito Tande Vieira.

Os dados do CAGED que atestam o bom momento vivido por Resende podem ser conferidos através do portal http://pdet.mte.gov.br/novo-caged

O município também atua diariamente através do trabalho desenvolvido pela equipe do Sistema Nacional de Emprego, o Sine. O serviço gerenciado em parceria com a Prefeitura de Resende, por intermédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, realiza a intermediação entre o trabalhador e as empresas requisitantes, indicando candidatos para vagas de emprego ofertadas.