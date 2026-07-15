Iniciativa vale para exercício de 2026 e 2027 - Foto: Divulgação/PMR

Iniciativa vale para exercício de 2026 e 2027Foto: Divulgação/PMR

Publicado 15/07/2026 10:25

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu, nesta terça-feira (14), as inscrições para o Chamamento Público nº 03/2026, destinado ao credenciamento de artistas, grupos e bandas da cidade. A iniciativa vale para os exercícios de 2026 e 2027, com o objetivo de formar um banco de profissionais para apresentações em eventos oficiais do município.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 3 de agosto de 2026, exclusivamente pelo e-mail credenciaresende@gmail.com. Podem participar músicos residentes em Resende que comprovem experiência mínima de cinco anos em apresentações, shows ou espetáculos.

No ato da inscrição, o artista deverá fornecer a seguinte documentação: cópia legível da cédula de Identidade Civil; cópia legível do CPF; Certidão Negativa de débitos municipais; comprovante de endereço residencial; além da conta bancária do representante do Grupo (atualizada).

O processo seletivo será conduzido por uma comissão técnica da Secretaria de Cultura e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, que avaliará critérios como relevância artística, criatividade e originalidade. O resultado será divulgado no dia 17 de agosto de 2026, no Boletim Oficial do Município e no site da Prefeitura de Resende.

"Nosso objetivo é valorizar os artistas locais, criando oportunidades para que músicos de diferentes estilos se apresentem nos eventos oficiais de Resende. Esse credenciamento fortalece a cena cultural da cidade e garante mais diversidade na programação oferecida à população", destacou o secretário de Cultura, professor Wilson.

O chamamento seguirá um cronograma definido. As inscrições acontecem entre os dias 14 de julho e 3 de agosto de 2026. A etapa de avaliação será realizada de 4 a 6 de agosto, com a divulgação do resultado preliminar em 10 de agosto. Os candidatos terão de 11 a 13 de agosto para interpor recursos. Já o resultado final será publicado no dia 17 de agosto de 2026.

A premiação, em dinheiro, contemplará artistas e grupos com os seguintes valores por apresentação: solo (500 reais); dupla (750 reais); trio (1.000 reais) e acima de seis integrantes – exclusivamente para grupos de pagode (1.400 reais). O edital com todas as informações estará disponível a partir do dia 14 de julho no site (www.resende.rj.gov.br).