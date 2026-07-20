Matrículas ficam abertas de 20 de julho a 8 de agosto - Foto: Raimundo Brasil

Matrículas ficam abertas de 20 de julho a 8 de agostoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 20/07/2026 15:19

Resende - A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna está com inscrições abertas para o segundo semestre letivo para os cursos relacionados ao mundo da música. Os interessados podem se matricular até o dia 8 de agosto, de forma presencial. As turmas são destinadas a pessoas a partir de cinco anos de idade sem limite de faixa etária. Todas as aulas são gratuitas.

As vagas são para os cursos de flauta doce, guitarra, musicalização infantil (crianças de 5 a 8 anos), teclado, técnica vocal, teoria musical e violão. Os interessados devem procurar a secretaria da unidade, localizada na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Para fazer a matrícula, é necessário apresentar uma foto ¾, além das cópias do documento de identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. A inscrição de menores de idade deverá ser feita por um responsável, que também deverá apresentar o RG no ato do cadastro.

"A Escola das Artes é um equipamento cultural muito importante que a Prefeitura disponibiliza para incentivar os talentos da nossa cidade. Todos os anos, a gente oferece à população a oportunidade de desenvolver habilidades musicais em diferentes etapas da vida. Convidamos crianças, jovens e adultos a aproveitarem esse período de inscrições e fazerem parte desse projeto tão importante", afirma o secretário de cultura de Resende, Professor Wilson.

O quadro de professores da escola é formado pelos profissionais Thiago Zaidan, Lígia Soares, Beto Olliveira, Chuck Bones e Allan Pierre.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna fica na parte térrea da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, nº 117, no Centro Histórico de Resende. Mais informações pelo telefone (24) 3354-6971.

Faixa etária para cada curso:

Musicalização Infantil: Flauta Doce - 5 a 8 anos

Iniciação Musical: Violão, teclado, técnica vocal - 8 a 12 anos

Iniciação Musical: Violão, teclado, guitarra, técnica vocal, teoria musical - a partir dos 12 anos, sem limite de idade, conforme disponibilidade de vagas