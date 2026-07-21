Projeto desenvolvido pela rede municipal de educação foi reconhecido como Prática Inspiradora na 9ª campanha Cidade Sem Riscos - Foto: Divulgação/PMR

Projeto desenvolvido pela rede municipal de educação foi reconhecido como Prática Inspiradora na 9ª campanha Cidade Sem RiscosFoto: Divulgação/PMR

Publicado 21/07/2026 18:02

Resende - se destaca novamente e conquista novo prêmio nacional, reafirmando sua posição de referência em educação pública no país. O município foi reconhecido na categoria Prática Inspiradora pela 9ª Campanha #AprenderParaPrevenir: Cidade sem riscos, promovida pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), com o projeto “V Fórum Infantojuvenil de Meio Ambiente”. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa foi uma das 40 selecionadas entre mais de 480 inscritas em todo o Brasil. Resende se destaca novamente e conquista novo prêmio nacional, reafirmando sua posição de referência em educação pública no país. O município foi reconhecido na categoria Prática Inspiradora pela 9ª Campanha #AprenderParaPrevenir: Cidade sem riscos, promovida pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), com o projeto “V Fórum Infantojuvenil de Meio Ambiente”. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa foi uma das 40 selecionadas entre mais de 480 inscritas em todo o Brasil.

Tradicional no calendário letivo da rede municipal, o Fórum Infantojuvenil de Meio Ambiente incentiva o protagonismo dos estudantes e desperta o interesse em ações práticas de sustentabilidade. Durante o evento, os alunos apresentam pesquisas e projetos desenvolvidos em sala de aula, compartilhando experiências pedagógicas com foco na educação ambiental e preservação de bens naturais. O trabalho busca ainda conscientizar crianças e jovens da rede de ensino sobre como pequenas ações do dia a dia contribuem para um futuro mais verde.

Um dos destaques desta quinta edição foi a atividade “Preservação de desastres naturais em Vargem Grande”, desenvolvida pelos estudantes da Escola Municipal Hetelvina Carneiro, em parceria com a Defesa Civil. A iniciativa abordou o papel da escola e da comunidade na construção de uma cultura de prevenção de desastres naturais, levando os alunos a observar possíveis riscos no território onde vivem e a refletir sobre formas de prevenção e conscientização coletiva.

"Quando proporcionamos às nossas crianças experiências que despertam o cuidado com o meio ambiente e o senso de responsabilidade coletiva, estamos formando cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios do futuro. Esse prêmio valoriza não só o trabalho realizado por nossos professores e toda a equipe pedagógica, mas principalmente dos alunos, que fazem da educação pública de Resende uma referência nacional", comenta a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Educação consolidada no país

A premiação também reforça uma sólida trajetória de reconhecimento da educação municipal de Resende. Nos últimos anos, e de forma consecutiva, o município passou a integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras em Educação Integral do Ministério da Educação (MEC) e conquistou o Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

A conquista evidencia o compromisso permanente da gestão com políticas públicas voltadas à qualidade da educação e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Além dos mais recentes reconhecimentos, a rede municipal de ensino acumula uma série de premiações em olimpíadas estudantis, a exemplo da Olimpíada Brasileira de Robótica e do Concurso Internacional Canguru de Matemática, bem como em projetos que valorizam a integração entre educação, saúde e esporte.

"Receber mais esse reconhecimento é motivo de muito orgulho, porque confirma que a gente está no caminho certo, investido na educação pública e em projetos inovadores para os estudantes. Estamos preparando crianças e jovens para serem cidadãos mais conscientes, comprometidos com o meio ambiente e capazes de construir um futuro melhor para Resende", finaliza o prefeito Tande Vieira.