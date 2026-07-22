Município criou 235 novos postos de trabalho entre janeiro e maio de 2026, e segue em crescimentoFoto: Divulgação/PMR
Resende tem o segundo melhor desempenho do Sul Fluminense em maio, aponta CAGED
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Resende recebe prêmio em campanha nacional de prevenção climática e educação ambiental
Projeto desenvolvido pela rede municipal de educação foi reconhecido como Prática Inspiradora na 9ª campanha Cidade Sem Riscos
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3º Festival da Cachaça atrai turistas e visitantes para Visconde de Mauá neste final de semana
Evento gratuito acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho
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