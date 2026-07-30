Crianças de 4 anos voltarão a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a doença - Foto: Rafael Oliveira

Crianças de 4 anos voltarão a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a doençaFoto: Rafael Oliveira

Publicado 30/07/2026 15:20

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, a partir do dia 3 de agosto, passa a vigorar o novo esquema A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, a partir do dia 3 de agosto, passa a vigorar o novo esquema vacinal contra a poliomielite para crianças menores de cinco anos. A mudança é o retorno da segunda dose de reforço aos 4 anos de idade, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Com a atualização, o esquema de vacinação passa a ser composto por três doses da vacina inativada contra a poliomielite (VIP), aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de dois reforços: o primeiro aos 15 meses e o segundo aos 4 anos.

A vacinação é fundamental para manter a proteção das crianças contra a poliomielite, doença que pode provocar paralisia permanente e outras complicações graves. Embora o Brasil não registre casos da doença há décadas, a manutenção de altas coberturas vacinais é essencial para evitar a reintrodução do vírus.

O coordenador de Imunização de Resende, Humberto Jefferson, reforçou a importância de pais e responsáveis ficarem atentos à caderneta de vacinação das crianças.

– Essa atualização garante uma proteção ainda maior contra a poliomielite. Pedimos que os pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e procurem uma unidade de saúde para manter o esquema vacinal em dia. A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir doenças e proteger nossas crianças – explicou Humberto.

A vacinação está disponível nos seguintes locais:

Centro Municipal de Imunização: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h;

Unidades Básicas de Saúde: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h;

Policlínica do Manejo: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h;

Policlínica da Cidade Alegria: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h;

Clínica da Família: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;

Sala de Vacinação do Resende Shopping: aos sábados, das 12h às 18h, e nos feriados, das 12h às 20h.

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS e a caderneta de vacinação da criança. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 99978-2260 ou pelo telefone (24) 3358-1423.