Crianças de 4 anos voltarão a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a doençaFoto: Rafael Oliveira
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