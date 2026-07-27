O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de Resende, que investiga a autoria e a motivação do crime. - Foto: Reprodução/Internet

O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de Resende, que investiga a autoria e a motivação do crime.Foto: Reprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 14:29

Resende - Um homem de 31 anos morreu e um jovem de 22 anos ficaram ferido após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (26), no bairro Fazenda da Barra 2, em Um homem de 31 anos morreu e um jovem de 22 anos ficaram ferido após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (26), no bairro Fazenda da Barra 2, em Resende . De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Dona Filó e encontraram a vítima de 31 anos já sem vida, caída na via pública. Durante a análise do local, os policiais identificaram marcas de sangue em outro ponto da rua e iniciaram buscas em unidades de saúde da região.

Pouco tempo depois, foi confirmado que um jovem de 22 anos havia dado entrada no Hospital de Emergência de Resende com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do pescoço. Segundo a PM, ele foi socorrido por populares, passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internado. O estado de saúde não foi informado.

Uma testemunha relatou aos policiais que estava em um bar na esquina da rua quando ouviu diversos disparos. Assustada, ela correu para se abrigar e não conseguiu identificar os autores do ataque. A perícia esteve no local e recolheu diversos estojos de munições de calibres 9 milímetros e 5,56 milímetros espalhados pela via. O corpo da vítima foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem que morreu possuía cinco anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça e lesão corporal. Já o jovem ferido não possuía antecedentes criminais.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de Resende, que investiga a autoria e a motivação do crime.