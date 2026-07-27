O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de Resende, que investiga a autoria e a motivação do crime.Foto: Reprodução/Internet
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