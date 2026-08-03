As circunstâncias, autoria e a motivação seguem sendo investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Internet

As circunstâncias, autoria e a motivação seguem sendo investigadas pela Polícia CivilFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/08/2026 15:42

Resende - Uma mulher de 40 anos e um adolescente de 13 anos foram baleados na tarde de sábado (1º), no bairro Alto dos Passos, em Uma mulher de 40 anos e um adolescente de 13 anos foram baleados na tarde de sábado (1º), no bairro Alto dos Passos, em Resende . As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Emergência do município.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para prestar apoio ao atendimento da ocorrência. No local dos disparos, os policiais encontraram diversas cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.

A mulher foi atingida por um tiro na perna, enquanto o adolescente sofreu um disparo nas costas. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Durante o atendimento no Hospital de Emergência, os policiais foram informados de que um homem ferido por disparos de arma de fogo havia dado entrada na unidade pouco antes. Segundo a ocorrência, ele foi baleado no bairro Novo Surubi.

Após o registro do caso na 89ª Delegacia de Polícia, a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a possível relação entre os dois episódios. A principal linha investigativa é de que os disparos realizados no bairro Alto dos Passos tenham servido para desviar a atenção das forças de segurança, enquanto o verdadeiro alvo da ação criminosa estaria no bairro Novo Surubi.

As circunstâncias dos ataques, bem como a autoria e a motivação dos crimes, seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.