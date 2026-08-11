Município registra nota 6,3 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Foto: Simone Duarte

Município registra nota 6,3 nos Anos Iniciais do Ensino FundamentalFoto: Simone Duarte

Publicado 11/08/2026 13:53

Resende - A educação municipal de A educação municipal de Resende alcançou o melhor desempenho de sua história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Dados divulgados nesta quarta-feira (5), pelo Ministério da Educação, mostram que o município atingiu nota 6,3 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas dependências municipais, superando as médias do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Este é o maior resultado registrado pelo município em toda a série histórica, iniciada em 2005. O dado também representa avanço em relação à edição de 2023, quando a cidade registrou nota 6,1.

A evolução no IDEB confirma uma trajetória consistente de crescimento da educação pública municipal. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), principal etapa atendida pela rede, Resende passou de nota 5,6, em 2021, para 6,1 em 2023 e agora alcança 6,3 em 2025, estabelecendo um novo recorde para o município. Já nos Anos Finais, a nota alcançou 5,1, mantendo a cidade no maior patamar já registrado em sua série histórica para o segmento, resultado que também havia sido alcançado nas últimas avaliações.

Além do desempenho geral, os resultados por unidade escolar reforçam a qualidade da rede municipal. Na edição de 2025 do IDEB, o principal destaque é a Escola Municipal Francisco Quirino Diniz, em Visconde de Mauá, que alcançou nota 7,9 nos Anos Iniciais, a maior média por escola já registrada no município. Outras 12 unidades da rede municipal avaliadas no segmento também apresentaram crescimento no índice e superaram suas metas individuais, contribuindo diretamente para o resultado histórico alcançado por Resende.

"Esse resultado do IDEB reflete um trabalho pedagógico consistente, baseado no acompanhamento da aprendizagem, na valorização de toda a rede de ensino e no compromisso de garantir que cada um dos nossos alunos desenvolva todo o seu potencial. O nosso compromisso é continuar trabalhando para que esse crescimento seja permanente e cada vez mais expressivo", destacou a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Entenda o IDEB e os indicadores de Resende

Criado em 2005, o IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Calculado a cada dois anos pelo Ministério da Educação, o índice cruza dados de aprovação escolar coletados pelo Censo Escolar com o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática.

Em 2025, Resende alcançou média 0,99 nas taxas de aprovação escolar, indicador que varia de 0 a 1. A nota representa uma evolução em relação à avaliação de 2023, quando o município obteve o resultado de 0,97. O avanço também foi impulsionado pela melhora no desempenho dos alunos nas avaliações do Saeb.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Resende registrou nota 6,4 no Saeb em 2025, superando a média de 6,34 obtida em 2023. A evolução foi motivada pelo aumento da proficiência nas duas áreas avaliadas. Em Língua Portuguesa, a média passou de 219,17, em 2023, para 219,39, em 2025. Enquanto em Matemática, o crescimento foi de 230,18 para 232,77, no mesmo intervalo.

Os indicadores consolidam uma trajetória de crescimento da educação municipal e evidenciam os resultados das políticas voltadas à melhoria da aprendizagem e da qualidade do ensino na rede pública. "Esse resultado é motivo de muito orgulho para Resende, porque representa o esforço coletivo de toda a nossa rede. A gente acredita que investir em educação é investir no futuro da cidade, e os números mostram que estamos no caminho certo. Quero parabenizar toda a Secretaria Municipal de Educação e todos os estudantes que se dedicaram bastante para essa conquista histórica. Vamos seguir trabalhando para oferecer cada vez mais qualidade para a educação das nossas crianças", comemorou o prefeito Tande Vieira.