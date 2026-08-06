O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Resende - Foto: Reprodução/Internet

O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 06/08/2026 17:01

Resende - Um homem foi preso transportando 83 kg de skunk em um carro na madrugada desta quinta-feira (6), na Via Dutra (BR-116), em Um homem foi preso transportando 83 kg de skunk em um carro na madrugada desta quinta-feira (6), na Via Dutra (BR-116), em Resende . A droga foi encontrada sobre o banco traseiro e no porta-malas do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes realizavam patrulhamento na região quando abordaram o automóvel. Ao ser questionado, o condutor disse que fazia uma corrida por aplicativo e que havia pego a encomenda na cidade de Campinas, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro.

Durante a revista no carro, os policiais encontraram dois sacos pretos sobre o banco traseiro e outros quatro no porta-malas, totalizando 83 kg de skunk.

O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.