Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende - Foto: Divulgação

Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 16:16

Resende - Policiais militares apreenderam uma carga de drogas escondida em uma área de mata na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria, em Policiais militares apreenderam uma carga de drogas escondida em uma área de mata na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria, em Resende , na tarde desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando seguiu para um trecho conhecido por ser utilizado para o tráfico e armazenamento de entorpecentes. Durante as buscas, os agentes localizaram um tonel contendo 45 dolas de maconha, 68 pinos de cocaína e 14 tubos plásticos com cocaína.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 49,5 gramas de maconha e 272,4 gramas de cocaína.

Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permaneceram apreendidas e serão submetidas à perícia.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso seguirá sob investigação.