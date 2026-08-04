Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação

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Luan Campos
Resende - Policiais militares apreenderam uma carga de drogas escondida em uma área de mata na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria, em Resende, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando seguiu para um trecho conhecido por ser utilizado para o tráfico e armazenamento de entorpecentes. Durante as buscas, os agentes localizaram um tonel contendo 45 dolas de maconha, 68 pinos de cocaína e 14 tubos plásticos com cocaína.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 49,5 gramas de maconha e 272,4 gramas de cocaína.
Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permaneceram apreendidas e serão submetidas à perícia.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso seguirá sob investigação.