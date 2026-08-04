Todo o material foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação
Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende
Entorpecentes foram encontrados em uma área de mata no bairro Baixada da Olaria; nenhum suspeito foi preso
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Museu da Imagem e do Som de Resende celebra 85 anos do cantor Ney Matogrosso
Mostra pode ser visitada de segunda a sexta e visitará toda carreira e trajetória do cantor que completa 85 anos no mês de agosto
Mulher e adolescente são baleados em Resende
Vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e investigação apura se criminosos utilizaram um dos ataques para desviar a atenção do verdadeiro alvo
Resende atualiza esquema vacinal contra poliomelite a partir de agosto
Crianças de 4 anos voltarão a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a doença
Homem é morto e jovem fica ferido em ataque a tiros em Resende
Crime ocorreu no bairro Fazenda da Barra 2; Polícia Civil investiga autoria e motivação do ataque
Festival de Inverno de Visconde de Mauá traz grandes nomes da música brasileira
Programação gratuita reúne Beto Guedes, Toni Garrido, Zeca Baleiro, Leoni e Flávio Venturini na serra de Resende
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