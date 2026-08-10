A ocorrência foi registrada na delegacia como tentativa de homicídio, e a prisão do suspeito foi determinada após a análise do casoFoto: Reprodução/Internet
Homem esfaqueia o pai durante 'Dia dos Pais' em Resende
Vítima, de 57 anos, foi atingida no tórax durante discussão com o filho; caso foi registrado como tentativa de homicídio
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Homem é preso com 83 kg de skunk na Via Dutra, em Resende
Motorista disse à PRF que fazia corrida por aplicativo e havia pego a encomenda em Campinas (SP) com destino ao Rio de Janeiro
Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende
Entorpecentes foram encontrados em uma área de mata no bairro Baixada da Olaria; nenhum suspeito foi preso
Museu da Imagem e do Som de Resende celebra 85 anos do cantor Ney Matogrosso
Mostra pode ser visitada de segunda a sexta e visitará toda carreira e trajetória do cantor que completa 85 anos no mês de agosto
Mulher e adolescente são baleados em Resende
Vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e investigação apura se criminosos utilizaram um dos ataques para desviar a atenção do verdadeiro alvo
Resende atualiza esquema vacinal contra poliomelite a partir de agosto
Crianças de 4 anos voltarão a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a doença
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