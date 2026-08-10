A ocorrência foi registrada na delegacia como tentativa de homicídio, e a prisão do suspeito foi determinada após a análise do caso - Foto: Reprodução/Internet

A ocorrência foi registrada na delegacia como tentativa de homicídio, e a prisão do suspeito foi determinada após a análise do casoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 14:44

Resende - Um homem de 40 anos esfaqueou o próprio pai no domingo (9), em Resende. O caso aconteceu durante o Dia dos Pais, na Rua Doutor João Cabral Flexa, no bairro Cabral. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, de 57 anos, foi atingida por golpes de faca na região do tórax. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergências de Um homem de 40 anos esfaqueou o próprio pai no domingo (9), em Resende. O caso aconteceu durante o Dia dos Pais, na Rua Doutor João Cabral Flexa, no bairro Cabral. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, de 57 anos, foi atingida por golpes de faca na região do tórax. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergências de Resende

De acordo com a Polícia Civil, os dois se envolveram em uma discussão, quando o filho atingiu o pai com golpes de faca. As circunstâncias do desentendimento estão sendo apuradas pelas autoridades.

A ocorrência foi registrada na delegacia como tentativa de homicídio, e a prisão do suspeito foi determinada após a análise do caso. Não há informações se ele já foi encaminhado para a unidade policial. A reportagem não obteve resposta da defesa do suspeito até a publicação desta matéria, e também não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.