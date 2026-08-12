Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Resende - Foto: Divulgação

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de ResendeFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2026 16:20

Resende - Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (11), em Engenheiro Passos, distrito de Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (11), em Engenheiro Passos, distrito de Resende . A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Rua dos Agapantos. Segundo a PM, durante patrulhamento, os agentes avistaram um homem saindo de um imóvel apontado como local utilizado para a prática de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado dois pinos com uma substância branca dentro do imóvel.

Diante da situação, os policiais entraram na residência e encontraram o responsável pelo local. Durante as buscas, foi localizada uma sacola com outros 67 pinos contendo substância com características de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 69 pinos de cocaína, com aproximadamente 34 gramas, cinco celulares danificados, R$ 5 em espécie e três pinos vazios.

Ainda de acordo com a PM, um dos envolvidos afirmou que havia sido "pego" e reconheceu a posse do material. Ele também informou que o pagamento pelas drogas seria realizado por meio de transferência via Pix.

Os dois homens foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende. Após análise da autoridade policial, o primeiro envolvido foi autuado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, referente a posse para uso pessoal, e liberado.

O segundo homem, que possui três anotações criminais pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. Até o momento, não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.