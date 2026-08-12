Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de ResendeFoto: Divulgação
Homem é preso por tráfico em Engenheiro Passos, distrito de Resende
Suspeito dispensou pinos de cocaína ao ver viatura; PM apreendeu 69 pinos da droga e pagamento seria feito via Pix, segundo a polícia.
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Resende alcança o melhor IDEB da história e mantém crescimento nos indicadores da Educação Básica
Município registra nota 6,3 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; resultado supera as médias estadual e nacional
Homem esfaqueia o pai durante 'Dia dos Pais' em Resende
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Homem é preso com 83 kg de skunk na Via Dutra, em Resende
Motorista disse à PRF que fazia corrida por aplicativo e havia pego a encomenda em Campinas (SP) com destino ao Rio de Janeiro
Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende
Entorpecentes foram encontrados em uma área de mata no bairro Baixada da Olaria; nenhum suspeito foi preso
Museu da Imagem e do Som de Resende celebra 85 anos do cantor Ney Matogrosso
Mostra pode ser visitada de segunda a sexta e visitará toda carreira e trajetória do cantor que completa 85 anos no mês de agosto
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