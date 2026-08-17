O adolescente e todo o material foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

O adolescente e todo o material foram encaminhados para a 89ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 15:58

Resende - Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas neste domingo (16), na localidade de Morada da Barra, em Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas neste domingo (16), na localidade de Morada da Barra, em Resende . A ocorrência foi registrada na Rua 31, durante uma ação da Polícia Militar. Segundo o registro policial, a equipe realizava uma operação de policiamento na região quando fez uma varredura em uma área de pasto. Os agentes avistaram um indivíduo usando um casaco preto e, durante a aproximação para a abordagem, perceberam que ele estaria contando material entorpecente.

O adolescente foi abordado e apreendido, e com ele, os policiais encontraram 27 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e 39 buchas de maconha, além de cinco frascos de lança-perfume e um frasco de loló. Também foram apreendidos R$ 9 em dinheiro, um aparelho celular e uma base para carregamento de rádio transmissor.

O material apreendido totalizou aproximadamente 13,5 gramas de crack, 102,6 gramas de cocaína e 113,1 gramas de maconha, além dos produtos inalantes.

O adolescente e todo o material foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a análise do caso, o menor foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas, e permaneceu apreendido à disposição da Justiça. Até o momento não obtivemos resposta da defesa do suspeito.