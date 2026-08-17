O adolescente e todo o material foram encaminhados para a 89ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

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Luan Campos
Resende - Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas neste domingo (16), na localidade de Morada da Barra, em Resende. A ocorrência foi registrada na Rua 31, durante uma ação da Polícia Militar. Segundo o registro policial, a equipe realizava uma operação de policiamento na região quando fez uma varredura em uma área de pasto. Os agentes avistaram um indivíduo usando um casaco preto e, durante a aproximação para a abordagem, perceberam que ele estaria contando material entorpecente.
O adolescente foi abordado e apreendido, e com ele, os policiais encontraram 27 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e 39 buchas de maconha, além de cinco frascos de lança-perfume e um frasco de loló. Também foram apreendidos R$ 9 em dinheiro, um aparelho celular e uma base para carregamento de rádio transmissor.
O material apreendido totalizou aproximadamente 13,5 gramas de crack, 102,6 gramas de cocaína e 113,1 gramas de maconha, além dos produtos inalantes.
O adolescente e todo o material foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a análise do caso, o menor foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas, e permaneceu apreendido à disposição da Justiça. Até o momento não obtivemos resposta da defesa do suspeito.