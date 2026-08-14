Base em Campos Elíseos amplia a presença das forças de segurança e realiza ações de prevençãoFoto: Divulgação/PMR
Segurança Presente de Resende completa um mês em operação
Base em Campos Elíseos amplia a presença das forças de segurança e realiza ações de prevenção, atendimento à população e combate a delitos
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PRF prende homem com Hilux "clonada" furtada no Rio de Janeiro
Condutor, de 51 anos, disse que buscava o veículo a pedido do patrão; ele já possui antecedentes por associação criminosa e estelionato
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Suspeito dispensou pinos de cocaína ao ver viatura; PM apreendeu 69 pinos da droga e pagamento seria feito via Pix, segundo a polícia.
Resende alcança o melhor IDEB da história e mantém crescimento nos indicadores da Educação Básica
Município registra nota 6,3 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; resultado supera as médias estadual e nacional
Homem esfaqueia o pai durante 'Dia dos Pais' em Resende
Vítima, de 57 anos, foi atingida no tórax durante discussão com o filho; caso foi registrado como tentativa de homicídio
Homem é preso com 83 kg de skunk na Via Dutra, em Resende
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