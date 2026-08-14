Base em Campos Elíseos amplia a presença das forças de segurança e realiza ações de prevenção - Foto: Divulgação/PMR

Base em Campos Elíseos amplia a presença das forças de segurança e realiza ações de prevençãoFoto: Divulgação/PMR

Publicado 14/08/2026 17:04

Resende - O primeiro mês de funcionamento da base do O primeiro mês de funcionamento da base do Segurança Presente em Resende foi marcado pelo reforço do policiamento preventivo e pela atuação próxima à população nas regiões do Centro e de Campos Elíseos. Desde o início da operação, em 13 de julho, as equipes realizam patrulhamento ostensivo, atendimentos e ações voltadas à prevenção e ao combate de ocorrências, além do encaminhamento de situações que exigem atuação das autoridades competentes.

Entre as ações realizadas no período, estão a recuperação de uma motocicleta roubada, ocorrências relacionadas à posse e ao uso de entorpecentes, atendimentos ao público, registros de lesão corporal e ações envolvendo furtos em estabelecimentos comerciais. As equipes também atuaram em ocorrências de maior complexidade, com encaminhamentos para a delegacia e cumprimento de mandado de prisão.

Ao longo do primeiro mês, foram conduzidas 63 pessoas à delegacia para os procedimentos cabíveis. Também foram apreendidas 17 gramas de cocaína, 124 gramas de maconha e 14 gramas de crack.

O trabalho inclui ainda ações de atendimento e proteção à população. Durante o período, as equipes atuaram em duas situações envolvendo pessoas em momentos de crise, com a adoção das medidas necessárias para preservar a integridade dos envolvidos e o acionamento da rede de atendimento adequada.

A presença permanente das equipes também tem como objetivo fortalecer a sensação de segurança em uma área de grande circulação de moradores, trabalhadores e comerciantes. O programa conta com policiais militares, motocicletas, viaturas e uma van, além de assistentes sociais que podem auxiliar no encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para a rede municipal de acolhimento.

A base do Segurança Presente funciona diariamente, das 8h às 20h, na Rua Saulo Rachid, em Campos Elíseos. A iniciativa integra as ações de segurança pública desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado e busca fortalecer o policiamento de proximidade em Resende.

Balanço de ações do primeiro mês do Segurança Presente:

1 motocicleta roubada recuperada

33 ocorrências de posse e uso de entorpecentes

8 atendimentos ao público

2 casos de lesão corporal dolosa

1 ocorrência de tráfico de drogas com menor apreendido

2 ocorrências por furtos em estabelecimentos comerciais (farmácias)

63 pessoas conduzidas à delegacia

1 mandado de prisão cumprido

1 menor apreendido em ocorrência de trânsito

Material apreendido:

17 gramas de cocaína

124 gramas de maconha

14 gramas de crack

Outras ações:

2 atendimentos a pessoas em situação de crise