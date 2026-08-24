Município se destaca entre os 150 melhores projetos de sustentabilidade nas escolas do país - Foto: Simone Duarte

Município se destaca entre os 150 melhores projetos de sustentabilidade nas escolas do paísFoto: Simone Duarte

Publicado 24/08/2026 17:06

Resende - A criatividade inovadora dos alunos da rede municipal de ensino de A criatividade inovadora dos alunos da rede municipal de ensino de Resende está em evidência novamente. Pela segunda vez consecutiva, projetos desenvolvidos na educação pública foram selecionados para avançar para a segunda fase do Prêmio Nacional Liga STEAM, promovido pela Fundação ArcelorMittal. Na edição de 2026, a iniciativa trabalha o tema ‘Um futuro mais verde começa na Escola’, incentivando estudantes e educadores a pensar em estratégias sustentáveis para o território e a comunidade escolar.

Em Resende, destacam-se os projetos “Cada gota conta: a escola rural transformando a consciência ambiental”, desenvolvido pelas professoras Luciene Barbosa de Andrade e Luciana Dias, na Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado, e “Guardiões do Rio Alambari: conectando escola, natureza e comunidade”, criado pela professora Anna Gabriela de Moraes, na Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira. Ambas as ações estão inscritas na Categoria 1, que abrange os segmentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 2º ano.

Já o trabalho “Guardiões do Futuro: ciclos urbanos e tecnologias verdes”, elaborado pelas professoras Agatha de Faria e Camila Bueno, do Colégio Municipal Getúlio Vargas, foi selecionado pela Categoria 2 (3ª ao 9ª ano do Ensino Fundamental) na área de tecnologia, criatividade e inovação. As iniciativas integram sustentabilidade, resolução de problemas e o protagonismo dos estudantes, aproximando a educação dos desafios da atualidade.

"É motivo de muito orgulho ver nossos alunos e educadores mais uma vez se destacando em uma iniciativa de alcance nacional. Projetos assim são fundamentais para uma educação conectada aos desafios do nosso tempo, porque estimulam os alunos a pensar, criar, pesquisar e buscar soluções para questões reais, formando cidadãos mais conscientes e preparados para construir um futuro melhor", celebrou a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Rede finalista na edição passada

Em 2025, Resende chegou à final do Prêmio Liga STEAM com o projeto “Saberes da terra: alimentos e remédios do quintal”, desenvolvida pelos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Marieta Salles Cunha com orientação da professora Anna Gabriela de Moraes Alvarenga.

A iniciativa representou o município no Festival LED – Luz na Educação, em Belo Horizonte, com um sabonete anti-piolho, chamado Mágico da Horta, e a cozinha itinerante Horta na Estrada. Ambos os protótipos foram construídos com mudas de plantas nativas de Resende, aplicando os conceitos de ciências, matemática, tecnologia, engenharia e artes da metodologia STEAM.

Sobre o Liga STEAM 2026

O Prêmio Nacional Liga STEAM é uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal que se dedica a promover a abordagem STEAM (que, em livre tradução, integra as áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) na educação pública brasileira. Lançado em 2022, a edição deste ano conta com a cooperação da UNESCO e com a Tríade Educacional como parceira executora.

De acordo com o edital, disponível em ligasteam.com.br, as próximas etapas consistem na implementação dos projetos STEAM nas escolas selecionadas e na avaliação dos resultados de cada categoria. A definição dos vencedores está prevista para o mês de novembro deste ano.

Os prêmios são de R$ 25 mil para o 1º lugar; R$ 10 mil para o segundo colocado e R$ 5 mil destinado aos finalistas em 3º lugar. Cada valor deverá ser distribuído entre os docentes responsáveis pelos projetos e a compra de equipamentos e benfeitorias para as escolas selecionadas.