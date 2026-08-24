Feira de Negócios do Sul Fluminense retorna em maio com novos setores, experiências e foco na geração de oportunidades - Foto: Raimundo Brasil

Feira de Negócios do Sul Fluminense retorna em maio com novos setores, experiências e foco na geração de oportunidadesFoto: Raimundo Brasil

Publicado 24/08/2026 16:55

Resende - Um novo salto para o empreendedorismo do Sul Fluminense está sendo projetado para daqui a nove meses. Após o sucesso do lançamento, realizado em abril deste ano, a Expo Agulhas Negras retorna ao calendário de Um novo salto para o empreendedorismo do Sul Fluminense está sendo projetado para daqui a nove meses. Após o sucesso do lançamento, realizado em abril deste ano, a Expo Agulhas Negras retorna ao calendário de Resende entre os dias 19 e 22 de maio de 2027, no Parque de Exposições. A nova edição da feira prevê uma programação mais diversificada, reforçando o protagonismo dos pilares de Indústria, Comércio e Serviços, e criando oportunidades para os segmentos rural, tecnológico e educacional. O evento é realizado com apoio da Prefeitura de Resende.

A Expo Agulhas Negras 2027 terá uma expansão significativa da estrutura física, que deverá ocupar cerca de 20 mil metros quadrados do principal espaço público de eventos da cidade. A ampliação surge com o objetivo de integrar diferentes setores da economia local em uma grande plataforma de negócios, experiências, inovação, conhecimento e networking. A proposta é ampliar o alcance empresarial da feira para mais de 250 expositores e criar um ambiente favorável para o encontro de diferentes cadeias econômicas, gerar relacionamento e transformar conexões em negócios.

Entre as principais novidades para o próximo ano está a chegada do Agronegócio, em uma área exclusiva para potencializar o crescimento econômico de produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições financeiras, fornecedores, tecnologia, equipamentos e soluções voltadas ao desenvolvimento do campo. O Comércio Exterior também passa a integrar a programação da Maior Feira de Negócios do Sul Fluminense, com uma agenda que aproxima empresas regionais de operadores logísticos, portos, terminais, tradings e soluções aduaneiras. Outros segmentos, como Construção Civil, Mercado Imobiliário, Mercado Financeiro, Grandes Máquinas e Veículos também ganham protagonismo.

Para o prefeito de Resende, Tande Vieira, o crescimento da feira reforça a influência do evento para o desenvolvimento econômico de toda a região. "A Expo Agulhas Negras já nasceu grande, se consolidando como a Maior Feira de Negócios do Sul Fluminense logo na primeira edição. Tivemos uma estreia que entrou para a história da economia não só de Resende, mas de toda a região, e vamos seguir trabalhando para que o ano que vem seja ainda melhor", finaliza.

Novos pontos de encontro para os visitantes

A preocupação com os relacionamentos é a grande virada de chave da edição de 2027. Além dos estandes expositores, a nova estrutura contará com um Boulevard inovador para a realização do Festival Gastronômico e integração dos diferentes espaços da Expo Agulhas Negras.

O ambiente será concebido como um grande polo de gastronomia, reunindo chefs renomados, restaurantes e produtores da região em uma programação gratuita que vai proporcionar saborosas experiências aos visitantes. Durante os quatro dias de evento, o Boulevard também abrigará uma diversificada agenda cultural com shows e apresentações artísticas, valorizando a vocação turística e culinária da Região das Agulhas Negras.

Seguindo na linha de promover novas conexões, a nova estrutura da Expo Agulhas Negras 2027 contará com três auditórios temáticos com programação permanente voltada às palestras, painéis e workshops sobre os temas centrais da segunda edição. Assuntos como indústria, empreendedorismo, comércio exterior, tecnologia, inteligência artificial, turismo, gestão e educação serão abordados nos auditórios Conexões, Indústria e Inovação.

Negócios continuam no centro da Expo Agulhas Negras

A geração de negócios segue como um dos pilares da feira, que promoverá rodadas estratégicas para conectar grandes indústrias e o setor de Comércio & Serviços a fornecedores, produtores e distribuidores locais. De acordo com a organização, o objetivo é repetir o sucesso da primeira edição e transformar estes momentos em oportunidades cruciais tanto para quem vende quanto para quem compra.

Realizada em 2026, a estreia da Expo movimentou mais de R$ 10 milhões em transações e acordos firmados durante as rodadas de negócios entre empresas de diferentes portes. Os números reforçam o potencial comercial do evento, que se consagrou como a Maior Feira de Negócios do Sul Fluminense tanto pela movimentação financeira quanto pelo fluxo de mais de 50 mil pessoas nos quatro dias de programação.

"Com o projeto de ampliação, a gente tem a expectativa de que a Expo Agulhas Negras se firme como uma das maiores feiras multissetoriais do país, conectando indústrias, empresários, produtores, compradores, investidores, instituições e toda a população em um grande ambiente de negócios, inovação, conhecimento e tecnologia", afirma o secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Resende, Fernando Rodrigues.