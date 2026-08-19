nteressados em participar do Festival de Teatro de Resende terão até o dia 28 de agosto para inscrever seus espetáculos - Foto: Divulgação/PMR

nteressados em participar do Festival de Teatro de Resende terão até o dia 28 de agosto para inscrever seus espetáculosFoto: Divulgação/PMR

Publicado 19/08/2026 11:35

Resende - A Prefeitura de A Prefeitura de Resende , por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), abri nesta terça-feira, dia 18 de agosto, as inscrições para o XX Festival de Teatro de Resende (FESTER). Artistas, grupos, companhias e produções teatrais de todo o território nacional e do exterior podem participar gratuitamente do chamamento público, que recebe inscrições até o dia 28 de agosto, exclusivamente pelo e-mail festivaldeteatroresende@gmail.com. O festival será realizado de 1º a 10 de novembro de 2026.

O edital prevê a seleção e premiação de 10 espetáculos para integrar a programação oficial do XX FESTER. Serão quatro espetáculos nacionais infantojuvenis, quatro nacionais adultos, um espetáculo local infantojuvenil e um local adulto. As produções nacionais deverão ser inéditas no FESTER, enquanto os espetáculos locais deverão ser prioritariamente inéditos.

Para participar, os interessados deverão enviar um e-mail com o assunto Nome do Proponente - Categoria - Nome do Espetáculo, acompanhado obrigatoriamente das fichas de inscrição e técnica, documento oficial com foto do responsável legal, autorização do Juizado de Menores, quando houver participantes menores de idade, currículo e portfólio do grupo, sinopse e proposta de encenação, mapas de luz, som e palco, comprovação de direitos autorais, release e três fotos em alta resolução, além de link para o vídeo integral do espetáculo. Cada proponente poderá inscrever até dois trabalhos, mas poderá ser selecionado com apenas um deles.

O XX FESTER terá uma etapa competitiva e seletiva por meio do chamamento público, seguida pela fase de habilitação e, posteriormente, pelo festival aberto ao público, com apresentações e premiação dos espetáculos selecionados. A seleção levará em consideração critérios como excelência e relevância artística, criatividade, inovação e originalidade, qualificação dos profissionais envolvidos e viabilidade e qualificação técnica do espetáculo.

Cada espetáculo selecionado receberá um prêmio de participação. Os quatro espetáculos nacionais infantojuvenis e os quatro nacionais adultos receberão R$ 10 mil cada, enquanto os dois espetáculos locais receberão R$ 6 mil cada. Ao todo, o edital prevê R$ 92 mil em premiações.

Além das apresentações teatrais, o festival poderá contar com atividades paralelas, como oficinas, debates e exposições, de acordo com a organização. O edital também estabelece cotas de participação: 25% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas), 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que atendam às condições previstas no edital e comprovem atuação artística de, no mínimo, dois anos. Para os espetáculos locais, a inscrição é exclusiva para artistas, grupos, companhias e produções teatrais residentes e atuantes em Resende.

"O FESTER é uma importante celebração das artes cênicas e uma oportunidade de promover o encontro do público de Resende com artistas e produções de diferentes lugares. Queremos novamente reunir talentos, estimular o intercâmbio cultural e oferecer uma programação de qualidade para a população", destaca o secretário municipal de Cultura, Professor Wilson.

A íntegra do edital, com todas as regras, critérios de seleção, documentação exigida e cronograma, está disponível no site oficial da Prefeitura de Resende. Os resultados das etapas de seleção e habilitação também serão divulgados no site oficial do município.