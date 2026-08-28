As obras aumentam a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico que abastece uma das regiões industriais - Foto: Divulgação

As obras aumentam a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico que abastece uma das regiões industriaisFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2026 14:32

Resende - A AXIA Energia concluiu um investimento de R$ 36 milhões na modernização da Subestação de A AXIA Energia concluiu um investimento de R$ 36 milhões na modernização da Subestação de Resende , no Sul Fluminense. As obras aumentam a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico que abastece uma das regiões industriais mais importantes do estado do Rio de Janeiro, onde está localizado o segundo maior polo automotivo do Brasil.

Com a instalação de novos equipamentos, a companhia fortalece a infraestrutura de transmissão de energia responsável por atender um complexo industrial que reúne cinco montadoras e figura entre os maiores centros de produção automotiva do país. O objetivo é garantir maior estabilidade ao fornecimento de energia e reduzir riscos de interrupções no sistema elétrico. A conclusão do empreendimento acrescentará R$ 5,46 milhões à Receita Anual Permitida (RAP) da AXIA Energia.

Durante a execução do projeto, foram gerados 60 empregos diretos na região. As atividades envolveram operações de grande porte, incluindo o içamento de equipamentos pesados com guindastes e trabalhos em altura, seguindo rigorosos protocolos de segurança.

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Entre as melhorias realizadas estão a instalação de equipamentos voltados ao controle da tensão da rede elétrica. Na prática, eles ajudam a manter o sistema operando em condições seguras e estáveis, especialmente em períodos de menor demanda de energia, contribuindo para aumentar a confiabilidade da transmissão.

As intervenções incluem a instalação de um banco composto por três reatores monofásicos de 66,66 Mvar, totalizando 200 Mvar de potência reativa, além de uma fase reserva e módulos de conexão de barras (CRB).

Esses equipamentos ajudam a reduzir a necessidade de desligamentos das linhas de transmissão, como explica Marcelo Calvet, diretor de Implantação da Geração e Transmissão da AXIA Energia.

“Esse investimento reforça a segurança energética de uma das regiões industriais mais importantes do país. Ao ampliar a confiabilidade do sistema, contribuímos para a continuidade das atividades produtivas e para o desenvolvimento econômico local”, afirmou.

Inaugurada em abril de 2009, a Subestação de Resende ocupa uma área de 98.850 m² e é resultado do seccionamento da Linha de Transmissão 500 kV Cachoeira Paulista-Adrianópolis (Atualmente Terminal Rio).