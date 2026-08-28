Prêmio Escolas Baseadas na Natureza reconhece iniciativas que integram ações sustentáveis à rotina escolar - Foto: Simone Duarte

Prêmio Escolas Baseadas na Natureza reconhece iniciativas que integram ações sustentáveis à rotina escolarFoto: Simone Duarte

Publicado 28/08/2026 14:25

Resende - Resende celebra uma novidade que pode transformar a vida de mais de 370 alunos da rede municipal de ensino. A Escola Municipal Jardim das Acácias está entre as cinco escolas vencedoras do Prêmio Escolas Baseadas na Natureza 2026 (EbN), promovido pela Motiva, em parceria técnica com os institutos Crescer e Alana. Como reconhecimento, a unidade escolar receberá R$100 mil (cem mil reais) para implantar o projeto selecionado focado na naturalização dos espaços internos e na integração da natureza à rotina dos estudantes.

Intitulada “Território de Brincar Natural”, a iniciativa propõe a transformação de uma área de 15m² nos fundos da escola em um ambiente de aprendizagem ao ar livre, criando uma aproximação dos alunos com a natureza por meio de atividades lúdicas, sensoriais e pedagógicas. O projeto prevê o aproveitamento do solo verde disponível no espaço para a inserção de elementos naturais, como troncos, areia e vegetação nativa, com o objetivo de construir uma “sala de aula viva” para que os estudantes possam desenvolver equilíbrio, coordenação motora e criatividade.

De acordo com a professora Erica Muniz dos Santos, representante da proposta vencedora, um dos diferenciais do projeto é o protagonismo das crianças em todas as etapas do processo. A implantação do novo espaço será guiada pelo “Mapeamento Afetivo”, metodologia que incentiva o protagonismo dos estudantes na identificação e aproveitamento de todas as áreas. Depois das intervenções, as crianças também terão papel ativo na conservação do ambiente, formando o grupo "Guardiões do Território", responsável por atividades de manutenção, cuidado e preservação do espaço verde.

A secretária de Educação de Resende, Rosa Frech, destaca a iniciativa como parte do compromisso da rede com práticas pedagógicas inovadoras, sustentáveis e voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes. "O reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo ao apoiar e investir em uma educação que vai além da sala de aula. Além de criar um espaço inovador, o projeto permite que os estudantes sejam protagonistas da transformação do ambiente escolar, incentivando a criação de um vínculo com a natureza desde a primeira infância. A iniciativa da escola Jardim das Acácias dialoga diretamente com a formação integral que buscamos para os nossos alunos", afirmou.

Além da escola premiada, centenas de unidades em todo o Brasil e outras 23 unidades da rede municipal de ensino de Resende participaram da seleção do Prêmio Escolas Baseadas na Natureza 2026 (EbN). Esse envolvimento intenso com a iniciativa evidencia o compromisso da rede municipal de educação com práticas inovadoras e sustentáveis no desenvolvimento dos alunos. Com o investimento, a expectativa é de que o "Território de Brincar Natural" atenda cerca de 375 alunos e se torne uma referência em educação baseada na natureza e inspire novas ações em outras unidades da rede.

Sobre o Prêmio Escolas Baseadas na Natureza

Promovido pelo Instituto Motiva, uma das maiores empresas de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o EbN reconhece e financia propostas de educação ambiental e sustentabilidade em escolas de todo o país. O prêmio oferece R$100 mil para cinco escolas que, além do recurso financeiro, contam com acompanhamento técnico e pedagógico para a implantação dos projetos selecionados no edital.