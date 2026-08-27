Empreendimento será localizado próximo à Serra do AlambariFoto: Rafael Oliveira
O grande parque temático será construído próximo à Serrinha do Alambari, no início da serra de Visconde de Mauá. A assinatura do documento marca o início formal do processo de implantação, que tem previsão de ser entregue em, no mínimo, um ano.
A cerimônia, que aconteceu no Hotel River Park, contou com a participação do prefeito Tande Vieira; do proprietário do parque, Júlio Alves; da diretora artística Marlene Mattos; e do prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, além de outras autoridades locais.
Com a instalação do primeiro maior parque temático das Agulhas Negras, toda a cadeia produtiva terá um crescimento exponencial. O Mundo dos Dinossauros vai movimentar o turismo, atraindo visitantes de toda a região Sul Fluminense e Vale do Paraíba Paulista; a economia local, bem como o setor de comércio e serviços. A projeção é de geração de aproximadamente 150 empregos diretos.
"Este é um anúncio que aguardamos há mais de um ano para dar à população. Estávamos em tramitação há bastante tempo e, agora, foi possível concluirmos essa primeira etapa. Ainda faltam algumas pendências burocráticas para, de fato, iniciarmos a instalação. Mas já estamos comemorando a chegada do Mundo dos Dinossauros, que vai movimentar diversos setores de Resende e região", finalizou o prefeito Tande Vieira.
O parque temático
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