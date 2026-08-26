O casal foi detido e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação/PRF
PRF recupera veículo clonado na Via Dutra, em Resende
Carro furtado em Nova Iguaçu circulava com placas de Divinópolis (MG); motorista disse que veículo pertencia a um tio
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Resende reduz tempo de espera para exames de mamografia e ultrassonografia
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Inscrições abertas para o XX Fester em Resende
Interessados em participar do Festival de Teatro de Resende terão até o dia 28 de agosto para inscrever seus espetáculos
Adolescente é apreendido por tráfico em Morada da Barra, Resende
Menor foi flagrado contando entorpecentes durante operação da PM na Rua 31; polícia apreendeu drogas, dinheiro e celular
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