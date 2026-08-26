O casal foi detido e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia de Resende - Foto: Divulgação/PRF

O casal foi detido e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 26/08/2026 14:36

Resende - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quarta-feira (26) um veículo, avaliado em R$ 113.798 pela tabela Fipe, que circulava clonado na Via Dutra. A abordagem ocorreu por volta da 1h10, no km 312 da rodovia, em A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quarta-feira (26) um veículo, avaliado em R$ 113.798 pela tabela Fipe, que circulava clonado na Via Dutra. A abordagem ocorreu por volta da 1h10, no km 312 da rodovia, em Resende , durante ronda da equipe da 7ª Delegacia.

Os agentes notaram que o veículo trafegava com uma das lanternas traseiras queimadas e decidiram abordá-lo. No carro estavam um homem de 29 anos, que conduzia o automóvel, e uma passageira de 18 anos. Questionado sobre a procedência, o motorista afirmou que o carro pertencia a um tio e que o havia emprestado para passear no Rio de Janeiro.

Durante inspeção minuciosa, os policiais constataram que os itens de identificação veicular estavam adulterados. O automóvel era um clone de um veículo de mesma marca, cor e modelo, licenciado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que tinha registro de furto desde 18 de agosto deste ano no mesmo município. As placas originais ostentadas eram de Divinópolis, em Minas Gerais.

O casal foi detido e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis adotadas. Não foi possível contato com a defesa de ambos os suspeitos.