Mais de 230 crianças foram beneficiadas - Foto: Rafael Oliveira

Mais de 230 crianças foram beneficiadasFoto: Rafael Oliveira

Publicado 28/08/2026 14:40

Resende - Uma nova forma de olhar para o mundo chegou às mãos de alunos da rede municipal de ensino de Uma nova forma de olhar para o mundo chegou às mãos de alunos da rede municipal de ensino de Resende nesta quarta-feira (26). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação ArcelorMittal, distribuiu 237 novos óculos para estudantes de oito escolas do município. A ação integra a etapa final do Programa Ver e Viver, que busca detectar e tratar problemas visuais de forma gratuita em crianças da rede pública.

Os novos óculos foram entregues a 237 alunos das escolas municipais Abrahão Hermano Ribenboim, Dona Mariúcha, Lidia Pires de Magalhães, Maria Dulce Freire Chaves, Marieta Salles Cunha, Professor Carlinhos, Sagrado Coração e Surubi. O momento foi marcado por uma cerimônia realizada nesta quarta (26), na quadra da E. M. Abrahão Hermano Ribenboim, no bairro Cidade Alegria, com a presença de representantes da ArcelorMittal e autoridades da Secretaria Municipal de Educação.

Além da distribuição gratuita dos acessórios, o programa contempla anualmente a realização de testes de acuidade visual, consulta com médico oftalmologista e escolha da armação dos óculos. A secretária de Educação de Resende, Rosa Frech, destaca o papel do projeto como um instrumento importante para melhorar a jornada de aprendizagem dos estudantes.

"O Programa Ver e Viver é uma grande parceria entre a Prefeitura de Resende, a Secretaria de Educação e a Fundação ArcelorMittal, que nos ajuda a garantir que a saúde visual caminhe junto com o aprendizado e o futuro das nossas crianças. As etapas do projeto identificam e corrigem problemas de visão, permitindo que os alunos tenham condições mais adequadas para acompanhar as atividades em sala de aula, desenvolver seu potencial e aprender com mais qualidade", afirma.

Desde 2019, o programa ‘Ver e Viver’ atua de forma itinerante em escolas da rede municipal de ensino de Resende. O cronograma de atividades do projeto acontece em etapas, divididas entre triagem, consulta oftalmológica, realização de exames e entrega dos óculos. Para garantir a efetividade da iniciativa, os profissionais das unidades de ensino recebem treinamento especializado para identificar possíveis dificuldades visuais durante o processo de aprendizagem dos estudantes.

O impacto das ações representa um avanço histórico para a saúde e educação dos estudantes da rede pública de ensino. De acordo com o levantamento da Secretaria de Educação de Resende, cerca de 1.155 crianças já foram beneficiadas com novos óculos desde o início do projeto, em 2019.

Ainda de acordo com a secretária, a continuidade da iniciativa reforça a importância de manter parcerias com instituições que contribuam diretamente para impulsionar o desenvolvimento dos estudantes. "Ao longo de todos esses anos, o Ver e Viver já transformou a rotina de milhares de crianças em nossa rede. Essa é uma iniciativa que gera resultados concretos e que nós queremos continuar investindo para o bem-estar dos nossos alunos", conclui Rosa.